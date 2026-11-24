台股震盪，違約交割接連出現。上市櫃昨（23）日共五檔個股達違約資訊揭露標準，合計1.91億元，以愛普（6531）*6,936.5萬元最高。集中市場同日申報的違約金額，買賣相抵後達6,945.7萬元，為2019年2月有統計來第二高。

四檔上市股合計約1.78億元。除愛普*外，創意（3443）為4,444.5萬元、金像電（2368）3,931.6萬元、景碩（3189）2,531.3萬元，上櫃股富喬（1815）則為1,270.6萬元。截至23日，今年達違約資訊揭露標準的紀錄累計51起，其中上市24起、上櫃27起。

集中市場23日全體券商申報的違約買賣合計金額達5.91億元，為有統計以來第六高。依台股成交後第二個營業日交割的規定，23日申報的違約交割對應19日交易，20日台股再度重挫，當天成交的款券於24日交割。

違約交割在這波震盪前已明顯增加。今年前七月，上市櫃普通交易違約2,471人、金額32.72億元，較去年同期增加26.35億元。同期當沖交易違約1,215人，互抵金額1.26億元。兩類交易違約金額合計33.98億元，已超過2024年及2025年各自全年。

立法院預算中心指出，投資人不熟悉交易規則、資金調度失誤，都可能造成違約，建議金管會督導券商落實徵信、授信與風險監控。券商須在交割日上午11時前申報違約，達鉅額違約標準者，由證交所或櫃買中心通報金管會，金額較大的案件也會安排專案查核。

金管會已核備加嚴管理新制，將於2027年4月1日上路，違約結案後追蹤列管期間延長至五年。投資人首次違約結案後恢復交易，券商須在前十個交易日預收足額款券，五年內再度違約，預收期間延長至30個交易日。