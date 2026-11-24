陷入破底危機的台股，昨（23）日晚間在黃仁勳重返輝達執行長消息傳出後情勢大逆轉。台指期夜盤聞訊宛如沖天炮，一度漲停至40,324點，暴漲3,665點，率先反應利多，化解「人造熊市」危機。法人表示，市場不確定性降低，化解下跌趨勢，台股短線先挑戰收復4萬點關卡。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥看法，當前有八大有利條件，其中首推輝達創辦人黃仁勳回鍋，大大降低近兩周的AI永動機疑慮，再加上國際油價回檔、恐慌指數已至今年新低、護盤五大措施、四大基金及國安基金托底、近期的融資浮額清洗有利於籌碼穩定、自高點跌幅逾29%短線急跌有望修正乖離、上市櫃公司實施庫藏股等，台股將踏上反彈之路。

短線還須觀察的雜音，包含中國軍演、中東及俄烏戰火延續、外資持續加碼空單、新台幣對美元匯率弱勢。

台股早盤仍籠罩在融資斷頭賣壓之下，再寫波段低點35,442點，不過，隨後在美國總統川普公開發聲力挺及財政部長貝森特對輝達創辦人黃仁勳回任執行長態度出現轉變，加上政府祭出護盤組合拳提供流動性，35,442點被法人圈視為「國家隊防線」，大盤一度攀升至37,108點，高低震1,665點，終場指數收36,811點，上漲778點，漲幅2.1%，成交值1.13兆元。

中小型股也反攻，櫃買市場指數收270.9點，上漲7.59點，漲幅2.88% ，成交值1,766.5億元。

一改上周盤面綠油油，昨上市櫃公司漲停達68家，其中，10家祭出庫藏股。上市櫃融資餘額再減少64.6億元。

在權值股部分，聯發科（2454）、台達電（2308）、南亞（1303）、聯電（2303）等紛紛攻上漲停；而千金股部分，世芯-KY（3661）、台光電（2383）、群聯（8299）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）等紛紛攻上漲停。

在三大法人進出方面，外資賣超289.4億元，連六賣，累計賣超2,476.1億元，而外資期貨淨空單再次突破10萬口；投信賣超41.5億元，連二賣，累計賣超115.01億元；自營商賣超190.01億元，連六賣，累計賣超1,221.8億元；三大法人合計賣超521.03億元，連六賣，累計賣超3,824.8億元。