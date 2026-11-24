輝達董事會23日宣布，恢復黃仁勳執行長職務，人事令即刻生效。黃仁勳也高呼，迫不及待要重返崗位，激勵美股全面噴高，輝達股價開盤也暴衝32%。

彭博分析指出，黃仁勳復職，有望提振整個AI生態系的市場情緒，並重建支撐基礎設施建設的領導力與戰略信心。市場情緒改善或能提升輝達與超大規模雲端服務商、供應商及融資夥伴協同調動資金的能力，進而為AI擴張所需的算力、網路設備、電力及資料中心產能提供資金支持。

輝達發布聲明稿表示，即刻恢復黃仁勳總裁、執行長、董事職位。董事會與黃仁勳召開連串討論與會議後，董事會對黃仁勳的坦白與領導輝達的能力感到滿意，一致投票通過讓黃仁勳復職。達成決議的過程中，董事會聽取政府高層的意見，基於此意見，董事會相信黃仁勳復職，不會構成國安風險。

輝達聲明稿也引述黃仁勳說法：「很榮幸能重返輝達，在新工業革命的起點，領導全球最具影響力的科技公司之一。我以無比謙卑之心與嶄新承諾，來承擔這份責任。感謝輝達董事會在過程中的信心與考量」。他同時也感謝董事長瓊斯、代理執行長克蕾絲、職員、股東等，並謝謝家人對他的支持，迫不及待要重返工作崗位。

輝達董事長瓊斯表示：「董事會相信黃仁勳是領導輝達的正確人選，他的復職最符合股東、職員、合夥人、客戶的利益。」

聲明稿說，黃仁勳成了外國情資對象，董事會設立由獨立董事組成的委員會展開調查。董事會重申，調查將持續進行、直到結案。黃仁勳全力配合調查。

美國總統川普23日在Truth Social發文恭喜黃仁勳復職，並強調美國政府沒有證據顯示黃仁勳有違法行為。

川普說：「輝達董事會讓黃仁勳重返執行長職位，是正確且適當的決定。國家需要黃仁勳在輝達的領導，這不僅是為了確保該公司的成功與繁榮，更是為了美國經濟的成功與繁榮。美國政府沒有理由認為黃仁勳回輝達會對國安構成任何風險。」