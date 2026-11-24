因應近期台股波動，臺灣證券交易所董事長林修銘、櫃買中心董事長簡立忠親自致函全體上市櫃公司，呼籲財務健全企業啟動庫藏股護盤，搭配金管會納入ESG評鑑加分的政策誘因，企業界紛紛以真金白銀力挺自家股價。

11月以來，統計至昨（23）日，上市櫃已有47家公司董事會決議實施庫藏股，依最新財報計算的法定可回購總金額上限高達4,140.6億元；若以各公司此次預定買回股數及價格區間上限估算，實際投入銀彈最高亦達311.85億元，為台股下檔注入強心針。

觀察上市櫃公司響應熱度，11月以來有18家上市公司宣布啟動庫藏股，包含可成（2474）、鴻勁（7769）、泓德能源（6873）、華晶科（3059）、康霈*（6919）、榮成（1909）、得力（1464）、皇普（2528）、瀚宇博（5469）、伸興（1558）、享溫馨（7760）、全宇生技-KY（4148）、圓裕（6835）、州巧（3543）、大鵬科（7689）、一詮（2486），及昨日決議加入行列的岱宇（1598）與浪凡（6165）。