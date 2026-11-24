融資擔保維持率降至120% 有助緩解補繳資金壓力
因應台股近期修正，臺灣證券交易所、櫃買中心昨（23）日宣布今日起將整戶擔保維持率標準由130％調降至120％，並由證交所、櫃買中心兩大董座親自致函全體上市櫃公司，鼓勵實施庫藏股及加開法說會，透過緩解斷頭賣壓與強化企業基本面信心雙管齊下，穩定市場交易秩序。
隨著維持率標準下修10個百分點並回溯取消既有追繳紀錄，除20日已產生的64.64億元追繳金額可獲得解除外，市場人士推估，短期內還可為大盤減少約數十億元的新增緊急補繳壓力，讓處於「120％至130％」警戒區的帳戶免於遭強制斷頭；預估新制上路後，短期內共可為大盤緩解約65億至80億元的緊急補繳資金壓力。
法人分析，調降整戶擔保維持率短期效果最顯著，對台股關鍵意義在於「阻斷多殺多連鎖效應」，避免融資斷頭賣壓在盤面形成惡性循環，為市場爭取喘息與止穩時間。
證交所表示，今日起收盤後整戶擔保維持率低於120％才發出追繳通知；且今日以前低於130％已被通知補繳者，一律取消追繳紀錄且不處分擔保品，同時重申全面放寬具流動性之抵繳擔保品範圍。對投資人而言，維持率下調直接提升了抗跌緩衝空間。
舉例來說，投資人以自備款40萬元、融資60萬元買進一張1,000元的股票（初始維持率約166.7％），過去維持率低於130％，股價跌破780元（跌幅22％，約兩根多跌停板）就會面臨追繳；新制降至120％後，股價跌破720元（跌幅28％，近三根跌停板）才會觸發追繳門檻，等於多了6個百分點的跌幅緩衝期。
根據市場信用交易統計上周五（20日）資料，上市櫃全市場擔保維持率已降至151.78％，單日追繳戶數達6,462戶、追繳金額高達64.64億元，處分金額（通知追繳未補繳者遭斷頭）亦有14.95億元。
證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長簡立忠也致函並派專人致電全體上市櫃公司，呼籲資金充裕的企業積極實施庫藏股捍衛股價；同時鼓勵企業提高法說會頻率，12月有33家上市公司將在證交所辦法說，透過公開資訊觀測站等多元管道強化資訊透明，凝聚市場信心。
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