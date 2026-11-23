台股違約交割風險升溫。立法院預算中心報告揭露，2026年前七月違約交割達3,686人、33.98億元，金額為去年同期逾五倍，要求金管會強化券商徵授信與風控。

預算中心指出，儘管金管會已核備違約交割加嚴管理新制，仍應持續督導券商落實徵信、授信及風險監控，並強化投資人風險意識，以維護證券市場交易秩序。

據預算中心116年度金管會預算評估報告，今年前七月集中及櫃買市場普通交易違約2,471人、金額32.72億元，分別較去年同期增加1,630人、26.35億元。

當沖交易違約也同步攀升，前七月達1,215人、違約互抵金額1.26億元，兩類交易合計33.98億元，已超越2024、2025年各自全年違約金額。

報告指出，隨AI題材帶動台股交易熱絡，投資人參與意願提高，違約案件也隨之增加。違約原因包括不熟悉交易規則、資金調度失誤等，甚至出現僅數千元的小額違約案例。

面對違約案件增加，證期局指出，依規定，券商應於交割日（T+2）上午11時前，向證交所或櫃買中心申報違約資料。

若達鉅額違約標準，證交所或櫃買中心將要求券商提供資料並通報金管會；針對申報金額較大者，還會進行專案查核，檢視券商徵信與風險控管情形。

金管會也已將當沖風控納入例行金融檢查，若券商未落實徵信或風控，將依法裁處。並要求業者透過APP推播、每日對帳單及交易介面警語，宣導違約後果。

為防堵重複違約，金管會今年9月已核備加嚴管理新制，預計2027年4月1日上路。

新制將違約結案後追蹤列管期間延長至五年；首次違約者恢復交易後，預收足額款券期間延長至10個交易日，第二次以上違約則延長至30個交易日。

因新制仍待明年4月上路，在此之前如何落實既有徵授信及風控機制，避免違約風險持續累積，將是券商眼前的考驗。