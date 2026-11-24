盤勢分析

地緣政治風險、美國期中選舉後的政策轉向、聯準會升息預期引發的資金調整，以及AI產業面臨的估值與監管雙重考驗，世界經濟正處於低速增長與高不確定性並存的階段。

隨著美股科技巨頭財報季告一段落，市場焦點已從「題材想像」轉向「企業治理、自由現金流與監管風險」的嚴格檢驗。全球科技股經歷一場劇烈的信心壓力測試，多重打擊引爆半導體與AI類股全面拋售，那斯達克指數吐光今年來全部漲幅，標普500與道瓊指數亦雙雙跌入技術性修正區間。避險資金湧入債市，美國10年期公債殖利率跌破5%大關，連帶使台股短線面臨劇烈的補跌與籌碼震盪壓力。

不過，從產業長期發展來看，AI浪潮正從過去的算力軍備競賽轉向AI推論與AI代理的實質落地階段。由於推論端對硬體架構與效能的要求不同，加上北美雲端服務供應商持續擴大自研ASIC晶片與客製化基礎設施，資料中心建置的結構性需求並未因短期股價修正而停擺。

台灣基本面部分，根據經濟部公布台灣10月外銷訂單高達1,238.2億美元，遠優於市場預期，年增率飆升至78.3%，創下歷年單月金額與增幅新高，且連續21個月正成長。

投資建議

受惠於油價回落緩解通膨焦慮，以及亞洲主要市場與美股期貨在昨（23）日出現跌深反彈跡象，恐慌情緒可望逐步獲得消化。後續仍須留意美國即將公布的個人消費支出物價指數（PCE）以及12月FOMC會議。

漲時重勢、跌時重質，在短線系統性賣壓宣洩之際，基本面將成為股價最終的防護網。台灣10月外銷訂單創下歷史新高，證實全球CSP業者的AI資本支出與ASIC客製化晶片需求仍在加速推進，台廠晶圓代工、先進封裝、高階伺服器組裝、散熱、PCB及高速網通等核心供應鏈，第4季至2027年第1季的營運能見度依然明朗。