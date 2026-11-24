台股上周歷經史詩級修正後，昨（23）日在低接買盤進場下強力反彈，盤面資金也開始尋找跌深布局機會。觀察外資、投信近五個交易日合計買超個股，聯電（2303）、永豐金、華航等獲法人資金青睞，成為市場關注焦點。

台股昨日上演「雲霄飛車行情」，早盤一度下探35,442點，盤中高低震盪達1,665點，而在美國財政部長貝森特對於黃仁勳回鍋態度反轉、金管會祭出限空令3.0、國安基金進場等政策措施等激勵下，買盤回流推升指數由黑翻紅，終場上漲778點，收在36,811點，成交金額突破1兆元。

從籌碼面觀察，外資及投信近五日合計買超的個股中，主要涵蓋半導體、金融、航空、面板、鋼鐵等產業，包括聯電、永豐金、華航、群創、力積電、中華電、台泥、大成鋼、華邦電、陽明等皆買超9,400張以上，其中聯電、永豐金、華航、力積電、中華電、大成鋼、華邦電等前十月累計合併營收年增率維持雙位數成長。

半導體族群方面，聯電獲外資加投信近五日買超達48,089張，力積電、華邦電也分別獲買超26,717張、12,443張。展望第4季，法人預估，聯電晶圓出貨量季增1%至3%，產能利用率維持91%至93%，美元平均售價持平，毛利率與第3季相當，受惠新加坡12i廠擴產，季度產能增至133.7萬片。

傳產方面，華航獲外資、投信聯手買超29,940張，前十月累計合併營收年增20.25%；大成鋼買超13,049張，營收年增36.04%，陽明也獲買超9,471張，營收年增23.2%。此外，中華電獲買超14,869張，前十月營收年增11.13%；台泥則獲買超13,418張，營收年增4.93%。

值得注意的是，航空業方面，法人預估，客運市場受惠日圓走貶，有利國人赴日旅遊需求維持高檔，加上今年第4季及2027年第1季進入連假旅遊旺季，可望挹注客運需求，支撐營運表現。貨運市場則受惠AI趨勢帶動電子產品需求暢旺，台灣近年空運貨運量維持高檔成長，預期相關需求可望延續，挹注航空貨運業務動能。