面對台股近期受美國人工智慧（AI）產業發展前景不確定性、全球股市波動加劇及證券市場融資風險等因素影響，政府高度重視資本市場及金融體系穩定，行政院長卓榮泰繼21日邀集財經部會召開專案會議，再於23日邀集工商、金融及半導體產業代表舉行座談會，卓榮泰指出政府有責任當產業界的後盾，提供整體經濟產業穩健發展的最大支持。財政部將配合行政院政策，持續督導公股銀行發揮金融支持功能，協助產業穩健發展，國安基金亦全力執行安定市場任務，發揮穩定股市及提振投資信心之功能。

財政部進一步說明，為成為企業成長的強力後援，及為整體經濟產業注入穩定動能，業督導公股銀行配合政策以「從優、從簡、從速」原則及具體行動力提供金融協助，推動「中小暨微型企業振興融資方案」，總額度達3兆元；督導輸出入銀行辦理「金融支持措施」，提供「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」措施，總預算規模達140億元，並鑑於當前全球經貿情勢受中東地緣政治衝突、美中供應鏈重組及中國大陸低價產品傾銷等多元變局交織影響，將研擬擴大適用對象，加大金融支持動能；另督導公股銀行啟動二次主動關懷中小微企業措施，透過實地走訪等方式完成關懷超過27萬家企業，瞭解客戶營運實需，提供精準金融支持服務。公股銀行亦積極配合國發會、經濟部等各項中小企業政策性貸款，截至10月底，對中小微企業放款總餘額達6.27兆元，較去年同期增加3,690億元，有助提供穩健財務與資金調度，協助企業正向發展。

此外，為維護台股穩定，金管會陸續推出各項穩市措施，國安基金亦適時進場點火，發揮穩盤功能，台股今日終場加權指數上漲778.6點，收在36,811.89點，漲幅2.16%，成交金額達1兆791億元，顯示市場買盤逐步回流，投資信心呈現回穩跡象。

財政部表示，將持續配合行政院政策，督導公股銀行透過完善金融支持與資源挹注，協助企業穩健經營及永續發展，及透過國安基金適時執行市場安定任務，發揮穩定股市、提振投資信心之功能，共同維護金融市場穩定，促進台灣經濟健全發展。