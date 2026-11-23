台灣證券交易所23日公布最新違約交割資訊，集中市場單日共有4檔上市個股達到違約資訊揭露標準，合計違約金額達1.78億元。其中，記憶體設計廠愛普*（6531）以6,936萬5,000元居冠，創意（3443）、金像電（2368）及景碩（3189）亦榜上有名。

今日達揭露標準的4檔個股申報資訊如下：

愛普*違約總金額6,936萬5,000元，由永豐台南、永豐三重申報。

創意違約總金額4,444萬5,000元，由台新成功、元大大益申報。

金像電違約總金額3,931萬6,000元，由凱基豐中、國泰敦三、國泰台中、元大文心共4家券商分點申報。

景碩違約總金額2,531萬3,220元，申報分點包含永豐員林、兆豐竹北、國泰高雄、中信松江、國泰板橋、致和、永豐台中、永豐金、永豐台南共9家。

今日全體證券商申報的「買進、賣出合計總金額」達5億9,050萬1,095元，寫下2019年2月證交所公布該項統計以來的史上第六大紀錄；更受市場關注的是，代表券商實際須先代墊資金缺口的「買進、賣出相抵後金額」高達6,945萬6,511元，一舉創下史上第二大紀錄，顯示部分案件並非單純當沖價差，而是實質交割款項不足，對券商短期資金調度與風險控管構成壓力。

統計今年以來，集中市場上市公司已累計爆發24起達揭露標準的違約交割案，若加計上櫃市場的27起，今年整體上市櫃違約交割案已正式突破50起大關、累計達51起。依照台股「T+2」交割制度推算，今日申報的違約交割為上周四（19日）的交易紀錄，上周五台股更是跳空慘跌，明日恐怕再爆更多起違約交割案。