台股今天上漲778.60點，收36811.89點，成交值新台幣1兆791.65億元。三大法人同步賣超，合計賣超511.77億元；外資賣超以元大台灣50逾3萬7000張居冠，元大台灣50正2居次。買超前5名皆為ETF，以主動中信台灣收益最多。

根據台灣證券交易所統計，外資及陸資（不含外資自營商）今天賣超289.48億元，投信賣超32.28億元，自營商賣超190.01億元。

外資賣超前5名，以元大台灣50 3萬7983張最多，元大台灣50正2 3萬5464張居次，其餘依序為台玻、凱基金及群創。

外資買超前5名均為ETF，以主動中信台灣收益20萬129張居冠，主動統一升級50 3萬7543張居次，其餘依序為元大台灣50反1、主動統一台股增長及群益優選非投等債。

富邦投顧董事長陳奕光今天接受中央社記者電訪表示，這波台股下跌是「人造熊市」，他認為，市場對人工智慧（AI）泡沫的疑慮，並不代表產業實際出現泡沫，須靠基本面與政策面合力，扭轉市場悲觀情緒。

他指出，融資大幅減少，有助籌碼清洗，加上指數與季線負乖離擴大，以及國安基金、官股買盤護盤、禁空令與企業實施庫藏股等因素，為今天台股反彈提供支撐。

他研判，今天低點35442點可暫視為國家隊防線，有機會形成短線低點，展開反彈。主要變數是新台幣匯率走勢偏弱，貶值影響有利有弊，對第4季財報有幫助，但不利於資金行情

展望後市，他預期，台股11月底有機會回到39000至40000點，12月底則看42000至44000點。不過，現階段先以跌深反彈看待，能否進一步回升，須觀察反彈能否成功。

不過他也提醒，新台幣走勢偏弱，不利資金行情，AI相關管制及監管政策的不確定性，是後續觀察重點。至於台股挑戰50000點的時程，他認為，今年底難以達成，須待明年2月農曆年後觀察是否有機會。