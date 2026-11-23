台股10月初逼近5萬點大關失利後，隨著市場對AI鉅額投資疑慮升溫，股市接連下挫，打擊投資人信心。中央銀行今天公布有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，10月降至新台幣4.19兆元，單月暴跌5018億元，創有史以來最大減量。

央行今天公布10月金融概況，貨幣總計數M1B及M2年增率分別下降至7.08%及7.11%，其中M2年增率下降主要受到資金淨匯出影響。

10月因市場對AI投資變現能力抱持疑慮，台股震盪加劇，走勢呈現先盛後衰，月初一度逼近5萬點、創歷史新高，之後反轉向下，全月下跌2728.3點。在此同時，10月M1B年增率續低於M2，形成俗稱的「死亡交叉」，過去常被視為股市資金動能不足的警訊。

根據央行先前說明，數位時代下，資金移轉愈來愈便捷、交易成本大幅降低，傳統以M1B、M2年增率變化研判股市資金動能的方式，已不若過去具有參考性。

不過細看股市相關指標，證券劃撥存款餘額自9月的歷史高點4兆6981億元，單月暴跌5018億元，重摔至10月的4兆1963億元；股市融資餘額則逆勢創高，升至8454億元。

央行經研處行務委員劉淑敏解釋，市場對AI發展前景疑慮升溫，投資信心起伏，多少影響相關指標表現。不過證券劃撥存款帳戶利率偏低，投資人若暫無進場需求，可能迅速將資金轉往其他用途，因此存款餘額大幅減少，不宜完全解讀為投資信心轉弱。

劉淑敏也說，以集中市場成交金額來看，10月不論本國法人、僑外法人、本國自然人仍同步成長。

媒體詢問，10月M2年增率下降，是否與外資資金撤退有關，劉淑敏表示，除了外資匯出，社會保險、退休基金資金匯出至國外投資均有影響。

劉淑敏也提到，10月外匯存款略降至10兆160億元，略低於9月的10兆591億元，主因是企業在海外有營運資金及投資需求，將資金暫泊海外，淨匯入金額明顯收斂所致；此外，社會保險及退休基金投資海外也是因素之一。

金融機構放款與投資方面，10月底全體貨幣機構放款與投資年增率升至10.27%，創近28年最大增幅。劉淑敏說明，AI熱潮帶動製造業資金需求是重要因素，而金融保險業的股市融資需求也是推力。