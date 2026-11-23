近期市場波動，行政院今天邀請產業及金融業界代表座談時觸及國安基金規模擴大議題。財政部長莊翠雲指出，擴大規模有助強化中長期因應市場波動、維護股市穩定，政府正面態度看待修法議題。針對外界關注規模是否上看一兆元，她說，未來若擴大規模，初步擬將額度放在「融資」部分，讓國安基金運用更具彈性。

針對國安基金現況，莊翠雲指出，國安基金2000年成立時，台股市值是9.2兆元，今年11月20日上市櫃公司台股市值已達到125.48兆元，是成立當時的13.64倍；外資持股比例在2000年底是8.44%，現在已高達46.9%。

莊翠雲說明，國安基金管理條例規範，運用資金上限為5000億元，其中2000億元以融資方式，3000億元動用四大基金可供證券投資而未投資的部分；國安基金規模至今未有調整，期間經歷六次護盤任務，資金一直是以融資的2000億元支應，但未全數動用，也沒有動用四大基金，是以有限資金發揮點火、帶動股市的功效。

莊翠雲表示，國際政經情勢越來越複雜，台股市值與外資持股比例皆已大幅成長，就國安基金執行任務的現實考量，擴大規模確實可以強化中長期因應市場波動、維護股市穩定的能力。

對於國安基金管理條例修正、擴大規模，莊翠雲說，目前在立法院財政委員會已完成詢答，行政部門以正面態度看待修法，後續討論相關版本時也會積極參與，讓國安基金發揮穩定股市的力量。

媒體追問，國安基金規模若擴大，是否會上看1兆元，莊翠雲說，目前立法院提案版本有觸及1兆元，未來財政部參與審議時會去討論。未來如果擴大規模，初步認為會放在可以融資的部分，讓國安基金在未來運用上更有彈性。