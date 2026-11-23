台股23日強力反彈，終場大漲778.6點，收在36,811.89點，但三大法人同步賣超，外資賣超289.48億元，統計外資買賣超個股，賣超前兩名都是市值ETF，元大台灣50（0050）高居外資賣超冠軍，外資單日賣超37,983張；不過，逆勢獲外資買超的前十名中，僅有一檔電子股，外資買超力積電（6770）12,948張。

台股集中市場開高震盪，盤中最低一度下探至35,442.41點，隨著買盤進場推升指數翻紅，最高衝達37,108.2點，終場收在36,811.89點；上市、上櫃合計上漲家數1,300家、下跌634家，漲停68家、跌停16家，多方氣勢明顯回溫。

權值股是領軍台股反攻的要角，台積電（2330）上漲30元、收2,030元，貢獻大盤約243點；聯發科（2454）強攻漲停、收3,685元，貢獻約182點；台達電（2308）也亮燈漲停，收990元，貢獻約79點；南亞（1303）漲停收在226.5元，貢獻約55點。

統計三大法人賣超511.77億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超 289.48億元，投信賣超 32.28億元；自營商賣超（合計） 190.01億元，其中自行賣超 28.99億元、避險賣超 161.02億元。

統計外資賣超前十名中有3檔ETF，另外，台玻（1802）、中鋼（2002）、群創（3481）、鴻海（2317）等也遭大賣；不過，外資買超前十名中，竟高達9檔是ETF，唯一進榜的電子股為力積電。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）