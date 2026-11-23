臺灣證券交易所於23日宣布，已完成審核上市公司（不含金控）公告申報的第3季財務報告每股淨值及累積虧損資料。沛爾生醫*-創（6949）因財報累虧遭暫停信用交易，其餘還有台苯（1310）等4檔暫停，以及益航（2601）等5檔恢復融資融券交易、2檔繼續維持暫停處分，調整名單將自24日起正式實施。

證交所本次依據「有價證券得為融資融券標準」第4條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條、第23條規定審查。

暫停融資融券交易部分，本次共有5檔個股列入調整。其中，因每股淨值低於票面而應暫停融資融券交易的標的證券共有4種，分別為台苯（1310）、力麗（1444）、今皓（3011）及鄉林（5531）。此外，另有1檔每股面額非屬新臺幣十元之標的，因財務報告顯示有累積虧損而應暫停融資融券交易，為沛爾生醫。

在恢復融資融券交易部分，因每股淨值回復至票面以上、符合恢復資格的標的證券共有5種，包含聯昌（2431）、新建（2516）、益航（2601）、懷特（4108）及百一（6152）。

至於東訊（2321）與天瀚（6225）共2檔個股，雖然本次第3季財報顯示其每股淨值已回復至票面以上，符合恢復融資融券交易條件，但因先前已列為變更交易方法而暫停融資融券交易，故本次仍將繼續維持暫停處分。證交所提醒投資人留意相關個股之信用交易資格變動，審慎評估投資風險。