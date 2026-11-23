台股在金管會祭出第三波限空、一連串的穩定股市方案抒緩市場恐慌情緒、美國總統川普力挺黃仁勳回任輝達（NVIDIA）執行長、及美國財政部長貝森特的態度也出現偏向中性的轉折，諸多因素推升大盤指數反彈收高，為台股重挫以來第1根帶量長紅，市場關心，台股跌完了嗎？法人則是強調，不會以第1根大紅K當底部，後續還要看12月上旬的兩道關卡能不能平安度過。

台股23日強力反彈，盤中最低下探35,442.41點，隨後買盤進場推升指數，最高衝上37,108.2點，盤中高低震盪逾1,600點，終場以36,811.89點收盤，上漲778.6點，漲幅2.16%；上市、上櫃合計上漲家數1,300家、下跌634家，漲停68家、跌停16家。

台股這波下跌，指數急挫9,082.83點，23日的反彈， 到底是不是底部？台股跌完了嗎？第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股反彈的因素有兩點，一是金管會第三波限空令，及穩定股市方案的實施，抒解市場上的恐慌情緒；二是美國總統川普力挺黃仁勳回任， 呼籲輝達董事會應重新聘任黃仁勳。

美國財政部長貝森特對中國大陸的態度也有轉折，先前強調攻擊美國商務部的態度轉偏中性；另外，他曾公開說過，輝達的執行長需從外部尋找，近期更在接受訪問時表示，「黃仁勳現在已是外部人士」；兩人的態度激勵美股NASDAQ期貨反彈，台股也隨著走升。

黃詣庭指出，不會以第1根大紅K當成底部，後續仍需觀察，在基本面的部分，首先今日低點不能跌破，其次是若出現連續下影線，代表下檔有支撐，另外則是有帶量紅K或是帶量跳空，都是觀察的重點。

黃詣庭強調， 面對5日線反壓，若能帶量攻上，大盤可望再往年線39,451點前進，若能站上年線，後市將會更穩固，以現階段到年底來觀察，季線將 比較大的壓力帶；另外， 12月初黃仁勳的國會聽證會及12/9的FED升息及對之後的看法，則是兩個重要的關卡。

黃詣庭認為，這兩個時間點若能平安度過，可視為底部出現；至於最近1~2個交易日如果未破今日盤中低點，可採反彈操作，第一階段鎖 大型權值股及市值ETF；另外，嚴重超跌的個股，則要考慮其基本面， 若沒有疑慮，可適度承接。