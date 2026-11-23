面對金融商品日益多元、網路投資訊息大量流通，如何找到適合自己的可信賴知識，成為投資人的新課題。臺灣證券交易所23日正式推出「證好學 TWSE Academy」投資人教育平台，依校園、職場、家庭及樂齡四大族群規劃學習內容，並提供新手、進階課程，搭配短影音及時事議題，讓民眾依自身需求找到適切的投資知識，朝「找得到、看得懂、用得上」的目標邁進。

「證好學」取「正好學」諧音，傳達「現在開始學習，正好」的理念；「正好」也代表投資人在需要時，能找到符合自身需求與興趣的學習內容，呼應平台分眾規劃的特色。

證交所總經理李愛玲於致詞時表示：「從市場數據來看，零股交易占大盤成交值比重，已由去年全年平均的2.08%提升至今年10月單月的4.6%；ETF成交值占比亦由去年全年平均的7.2%提升至今年10月單月的8.5%，顯示越來越多國人積極參與資本市場。在資訊爆炸與 AI 應用的時代，AI 雖方便卻可能產生幻覺與資訊混淆，因此投資人更需要具備辨識資訊真偽的能力。證交所推出『證好學』平台，肩負著重要的企業社會責任，旨在提供單一、權威且值得信賴的學習管道，協助投資人釐清商品風險，做『投資而非投機』。」

金管會證期局高晶萍局長於致詞時表示：「金融教育的第一步『不是教大家一夜致富，而是幫大家建立財務防禦力』，讓民眾理解風險與報酬、深知天下沒有白吃的午餐。面對時代轉變，傳統公開說明書較為枯燥，『證好學』平台透過短影音、圖文與專業主持人進行宣導，並集結產官學界與兩大公會（券商公會、投信投顧公會）的專業資源，讓民眾能隨時線上學習、內化知識並防範詐騙陷阱，這正是響應金管會『金融大回饋』政策落實於廣大投資人的具體展現。」致詞最後，高局長特別以「人間好時節，投資正好學」祝福平台順利推動。

為貼近不同人生階段的金融需求，「證好學」規劃四大分眾學習路徑：「證萌芽」面向校園族群，涵蓋金錢管理、信用觀念及複利思維；「證有成」面向職場族群，涵蓋收入管理、定期投資及抗通膨；「證成家」面向家庭族群，涵蓋家庭財務目標、風險保障及資產配置；「證樂活」則面向樂齡族群，涵蓋退休資產管理、現金流及防範投資詐騙。除依人生階段探索內容外，民眾也可直接選擇「新手」或「進階」課程，找到符合自身知識程度的學習資源。

市場正在討論什麼、投資人正在疑惑什麼，就用簡單易懂的方式說清楚，讓正確知識跑在錯誤訊息前面。「證好學」將短影音與時事議題列為內容重點，除延續前身「宅在家學習網」既有圖文資源，也增加主持人與財經專家深度對談，以及回應市場議題的短影音，讓投資人不只學習基礎知識，也能適時了解當前關心的金融議題。

證交所今日舉辦「證好學 TWSE Academy」平台發表記者會，邀請金管會證期局高晶萍局長，臺灣證券交易所李愛玲總經理、胡則華業務委員以及平台外部諮詢委員，包括中華民國證券商業同業公會簡宏明秘書長、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會蔡麗玲秘書長、國立政治大學金融學系楊曉文教授等貴賓共同見證。現場並邀請曾奕翔、徐海莉、愛麗及鍾玉燕等KOL，分別代表校園、職場、家庭及樂齡族群，以實境座談方式分享不同人生階段的金融知識學習動機與考量。

證交所表示，「證好學」並非從零開始，而是整合既有多元投資人教育資源再升級，過去相關教育推廣每年觸及逾2,500萬人次。此次推出「證好學 TWSE Academy」，後續將持續擴充投資人教育內容，並蒐集各方意見、優化使用者體驗，逐步建立具公信力的一站式投資學習入口，讓不同人生階段的民眾，都能在需要的時候，正好找到適合自己的投資知識。

「證好學」網站：https://academy.twse.com.tw/