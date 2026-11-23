富邦證券數位金融教育再創里程碑！官方YouTube頻道於今年10月正式突破50萬訂閱，相較2023年第1季約7,500人，短短三年成長高達66倍，展現數位內容經營的亮眼成果與品牌影響力。

富邦證券持續結合專業金融知識與創新數位服務，降低投資學習門檻，擴大金融知識觸及，致力打造全民投資學習平台，落實普惠金融理念。

富邦證券表示，隨著數位金融快速發展，投資人對專業、即時且易於理解的金融資訊需求日益提升。公司致力成為投資人值得信賴的金融知識夥伴，透過官方YouTube頻道，以深入淺出、貼近生活的方式，將專業金融知識轉化為容易理解的影音內容，服務對象不僅涵蓋既有客戶，更擴及廣大投資大眾。

除了市場趨勢與行情分析，更重視投資風險辨識、資產配置及長期投資觀念，協助不同投資經驗的民眾提升金融素養與投資判斷能力。

在內容經營方面，富邦證券結合內部投顧研究團隊、大學教授及產業專家，從專業觀點解析市場趨勢、產業發展、長期投資及資產配置等重要議題，並將市場熱門話題轉化為貼近投資人需求的實用內容。透過多元系列節目，兼顧投資入門、進階分析及跨領域金融知識，滿足不同投資族群的學習需求，持續提升頻道的專業價值與市場影響力。

為進一步擴大金融教育的深度與廣度，富邦證券自2025年起積極打造自有知識平台「富投學苑」，將YouTube影音內容延伸至跨平台學習服務。依據不同媒介特性及投資人閱讀習慣，整合長影音、短影音、漫畫及專業文章等多元形式，讓金融知識不再受限於單一平台，逐步累積為可搜尋、可延伸、可持續運用的數位知識資產，打造更完整且便利的投資學習體驗。

富邦證券長期深耕數位金融創新與投資教育，成果屢獲肯定。2025年榮獲金管會頒發「金融教育貢獻獎」最佳創新獎金質獎；2026年再度於「2026財訊金融獎」榮獲「金融科技創新獎（證券類）」金質獎，彰顯公司在數位金融服務與金融教育創新上的持續投入。

從YouTube訂閱突破50萬，到「富投學苑」跨平台知識布局，富邦證券不僅追求數位觸及與品牌影響力的提升，更致力讓專業金融知識走入大眾生活。未來將持續深化數位內容創新、擴大金融教育服務，協助更多民眾建立正確投資觀念，讓投資學習更普及、金融服務更有溫度，持續實踐普惠金融願景。