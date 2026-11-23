為協助投資人掌握台灣企業穩健之基本面與長期競爭力，證交所與永豐金證券於11月17日至19日合作舉辦法說會。本次活動邀集9家上市公司發表最新財務績效與前瞻布局，展現台股多元產業在國際變局中繳出亮眼獲利與營運韌性，為資本市場提供堅實支撐。

上品（4770）財會部副理林琪芳說明，公司深耕氟素樹脂內襯設備與管件，廣泛應用於半導體高純度電子化學品製程。2026年前三季營收39.61億元，稅後淨利年增18%至7.92億元，每股盈餘9.90元，與半導體有關營收占超過9成；第3季營運顯著增溫，營收季增22%、淨利季增37%，單季每股盈餘4.27元。憑藉台灣、浙江及美國亞利桑那據點，持續就近滿足半導體供應鏈建廠及擴產需求。

國精化（4722）董事長蔡志翔表示，公司除穩固UV光固化與機能性樹脂業務外，近年全力拓展電子化學材料並躍居核心成長主軸。受惠電子材料前三季營收年增52.9%帶動，2026年前三季合併營收達31.62億元、年增10.6%，稅後淨利達2.42億元、大幅年增80.4%，每股盈餘2.36元，獲利爆發力十足。在AI伺服器與高速運算需求升級下，高頻高速銅箔基板關鍵樹脂已實現從M4至次世代全覆蓋，高階M10材料更通過客戶驗證；同時攜手國際夥伴投入先進封裝散熱、EMI電磁遮蔽、Micro LED背面支撐膜及光纖模組封裝材料開發，搭配台南安南UV新廠投產，為營運注入新動能。

鈞興-KY（4571）財務長張朝文指出，公司深耕精密齒輪與智能傳動組件，2026年前三季合併營收24.50億元，累計每股盈餘7.14元；第3季營收季增28.94%、單季每股盈餘2.98元，智能傳動營收占達10.33%。未來將持續開發諧波減速器與微型齒輪，搶攻自動化、電輔車及人型機器人商機，搭配越南二期2027年投產與珠海機器人齒輪新廠規劃，厚植成長動能。

運動健康與時尚消費領域：深化全球通路並拓展新興賽道

喬山（1736）副總經理羅雅芳說明，受惠歐美商用健身市場需求暢旺，2026年前三季合併營收達400.19億元、年增14.5%，稅後淨利18.06億元、年增74.3%，累計每股盈餘5.95元，獲利能力顯著躍升。未來商用領域將透過Matrix、Onyx等品牌擴大各價位帶市占率，力拚2028年A級品牌市占率達70%，並推動按摩椅切入商用健身市場。搭配越南二廠開幕與2027年北歐設點規劃，正全力建構可支撐年營收新台幣1,000億元之全球營運平台。

世界健身-KY（2762）投資人關係處長謝易軒表示，公司穩居全台最大連鎖健身品牌，受惠規模效益與營運優化，2026年前三季營收達87.4億元、年增7.9%，營業利益達8.93億元、年增117.5%，累計每股盈餘5.63元，且營運現金流入強勁。展望未來，除搶進泰國高潛力市場外，國內亦與澳洲品牌獨家合作建置皮拉提斯專區，並跨界結盟醫療機構推動結合AI體態分析的「長壽逆齡計畫」與健康管理平台，積極朝大數據健康管理解決方案提供者轉型。

威宏-KY（8442）財務長王棠楷表示，公司以精品包袋與運動裝備為雙成長引擎，服務逾80家國際知名品牌客戶。受惠真皮包款與旅行箱強勁成長，2026年前十月累計營收達76.0億元、年增13.9%；其中第3季單季營收達25.26億元創新高。面對關稅與地緣變數，公司非中國大陸產地營收占比已達84%，並以柬埔寨為最大基地，有效分散風險，目前多數廠區訂單能見度已達2027年第1季。

拓凱（4536）發言人鄒國泰說明，公司專精碳纖維複合材料垂直整合解決方案，同步發展熱固性與具環保優勢的熱塑性複材，產品橫跨運動休閒、航空與醫療領域。2026年下半年營運逐漸增溫，第3季營收年增12.35%至27.16億元，10月單月營收更年增33.46%，自5月起連續6個月呈年成長。公司除深耕高端自行車、智能安全帽與球拍外，在高值化應用方面受惠航空長程單走道飛機高階客艙需求正向，並立足CT醫療床板近八成之高市占優勢，積極拓展航空醫療產品。

建材營造與多元海事領域：充沛案量與節能船隊奠定穩健根基

達欣工（2535）發言人陳士修表示，公司深耕營造近一甲子，實績橫跨高科技廠房、商辦大樓、公共工程與房地產開發。受惠廠房工程營收占比攀升至78%，2026年前三季累計營收達205.43億元，營業利益18.52億元及每股盈餘8.52元均已超越2025年全年水準，獲利成長力道強勁。目前在建工程共23案、總承攬量達1,233億元，未完工程餘額達560億元，未來營運動能充沛。

台航（2617）總經理陳建州指出，公司以乾散裝航運為核心，並橫跨港勤、客運與油輪代營等多元海事服務。受惠2026年以來波羅的海乾散貨指數均價走升，前三季累計營收達37.22億元、稅後淨利11.33億元，累計每股盈餘2.72元，且負債比率維持32%低檔，財務體質穩健。因應國際海運溫室氣體減排趨勢，公司持續推動船隊年輕化與節能升級；同時受惠西非礦產出口成長及地緣衝突拉長航程，為運價提供支撐。此外，憑藉中油觀塘港LNG拖船25年長約及澎湖輪客運推廣，持續建構穩健長期的營運基礎。

證交所表示，本次法說會展現上市公司穩健之營運實力與獲利韌性，將持續鼓勵企業提高辦理法說會之頻率，主動說明營運成果、經營策略與未來展望，深化企業價值溝通。面對短期市場波動，證交所呼籲投資人審慎評估自身風險承受能力，回歸產業發展及企業基本面理性判斷，對台灣產業競爭力保持信心，共同推動台灣資本市場長期穩健發展。投資人可於證交所WebPro影音傳播網(https://webpro.twse.com.tw/WebPortal/vod/101/?categoryId=171)及YouTube頻道觀看完整內容。