金融大回饋從信任做起。國泰證券積極響應主管機關「信任金融」政策，於11月18日「證券業推廣信任金融工作小組」會議中分享「客戶受益、社會共好、員工共享」三大面向具體行動亮點，秉持「BETTER TOGETHER 共創更好」的永續精神，由董事會及高階管理階層領航，透過企業永續委員會統籌推動，從降低投資門檻、強化金融防詐，到深入偏鄉推廣金融教育、生態保育及完善員工照顧，以多元具體行動落實「金融大回饋」，讓金融發展成果回饋更廣泛的利害關係人。

在客戶面向，國泰證券希望讓每個人都能輕鬆踏出理財第一步，也能安心把資產交給我們，落實金融大回饋的普惠、友善與信賴原則。透過一站式線上開戶服務，客戶最快5分鐘、三步驟即可完成申請；台股定期定額最低100元即可投資，並首創「小樹點申購台股定期定額」，讓平常消費累積的點數也能變成投資本金。同時，持續優化高齡、身心障礙及多元語言友善服務，並透過數位安全守門員系統、偽冒網站監測及反詐諮詢專線等多項措施，守護客戶資產及交易安全，讓更多民眾享有便利、友善且安心的金融服務。

在社會面向，國泰證券善用金融專業與企業資源，將金融大回饋延伸至金融韌性、社會共榮與環境永續。透過「金融教育益起GO」及「多元社會共榮計畫」，深入校園、社區及偏鄉，傳遞貼近生活的金融知識與防詐觀念，2023年至2025年累計辦理逾百場次，讓更多民眾學會理財、懂得防詐。此外，公司持續投入生物多樣性保育，2026年邀請員工與客戶觀賞生態紀錄片《飛吧！熊鷹》，一起認識台灣珍貴鳥類及棲地保育議題；並號召員工參與台北國際賞鳥博覽會及關渡自然公園志工活動，實際投入濕地維護與生態保育體驗，讓永續倡議落實為具體行動。

在員工面向，國泰證券將員工視為永續經營的重要夥伴，以共享成長與健康職場，回應金融大回饋精神。公司持續優化薪酬獎酬制度，並透過員工持股信託100%相對提撥機制，讓員工共享企業經營成果；同時推動員工協助方案（Employee Assistance Program, EAP），結合專業心理諮詢、健康檢查及健康促進活動，全方位照顧員工身心健康。另透過家庭友善、多元福利及溝通管道，傾聽員工需求、陪伴員工度過不同人生階段，營造安心友善的工作環境，實踐勞資共同成長的永續價值。

展望未來，國泰證券將持續以制度化、長期且具實質影響力的行動深化金融回饋，落實公平待客、社會責任與員工照顧，讓台灣經濟發展成果惠及更多群體，攜手客戶、社會及員工，共創值得信賴的永續金融未來。