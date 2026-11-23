近期台股受國際金融市場波動影響，惟台灣產業長期競爭優勢穩固，更持續在全球科技發展中扮演關鍵角色。尤其台灣憑藉完整的人工智慧(AI)產業生態系與供應鏈優勢，長期成長前景穩健。為展現對台灣產業實力的高度信心並協助市場回歸基本面，證交所董事長林修銘致函全體上市公司，並由證交所專人致電，鼓勵上市公司實施庫藏股計畫及辦理法人說明會，透過強化資訊揭露與投資人溝通，凝聚市場信心。

鼓勵實施庫藏股計畫 展現企業價值與信心

證交所與上市公司保持密切溝通，請各公司在市場波動期間，主動評估各項維護股東權益及提升企業價值之措施。對於財務體質健全、營運展望穩定且具備充裕資金之上市公司，建議實施庫藏股措施，以展現企業對自身營運前景的信心，並強化投資人對上市公司長期價值之認同。金管會並已宣布，企業實施庫藏股措施，若於115年度至116年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入115年ESG評鑑指標得分。

積極推動辦理法人說明會 強化投資人關係與溝通

為使投資人能即時掌握上市公司最新營運情形，證交所鼓勵上市公司提高辦理法人說明會頻率，由企業主動對外說明經營成果及未來營運展望，讓投資人充分瞭解企業經營現況與長期成長潛力，避免市場情緒影響投資判斷。證交所將持續鼓勵上市公司強化投資人關係，並透過公開資訊觀測站等多元管道提供投資人查詢，協助各界掌握企業最新發展，進一步提升市場信心。

證交所董事長林修銘表示，台灣資本市場歷經多次國際政經情勢變化與金融市場考驗，始終展現高度韌性，上市公司憑藉創新技術優勢與全球布局，具堅實的產業競爭基礎，長期穩健發展的基本面並未改變。面對短期外部因素干擾，投資人宜理性看待市場變化，回歸企業基本面與長期發展前景。證交所將持續與全體上市公司密切合作，強化資訊透明並共同展現企業價值，推動台灣資本市場穩健成長。