台股11月以來重挫逾萬點，永豐金控總經理朱士廷今日在法說會前記者會上以1949年班傑明．葛拉漢的「市場先生理論」指出，葛拉漢擬人化的比喻市場，就是情緒失控時有傳染力，會有恐慌性的拋售，他呼籲投資人這時要明辨「企業價值」和「企業股價」的不同，這時反而是相對便宜可以投資的機會。

永豐金證券總經理蘇威嘉指出，估計明年的成交量仍會維持在兆元水準，但會比今年略低，另外，高點會出現在明年第一季、第二季，高點的區間大約在45000點至5萬點。他分析，台股及全球股市的股票現在都相對便宜，由於周末美國財政部長貝森特有講一些話，使輝達狀況有所緩和，希望接下來一周能讓輝達更為穩定，明年第一季、第二季才有可能回到45000點以上的高點。

蘇威嘉也指出，由於第四季成交量大約季減1成，經紀業務與量絕對有關係，因此這波台股衝擊會使永豐金證券減少大約1成手續費收入；在護市措施上，他也指出，周日永豐金證券也有赴證交所開會，與會券商都一致同意市場信心是最大的課題，對於融資擔保維持率從130%降至120%，在場所有券商都願意配合，現在靜待主管機關何時通知再作調整。

永豐金控近來也因為全面性的股災波及，今日盤中股價一度來到34.5元，跌破現增價35.15元，之後股價由跌轉升以36.7元作收。朱士廷也喊話，企業價值不像股價，而是是長期的報價，投資人對永豐金股票可以放心長期持有。

朱士廷分析，葛拉漢非常擬人化的市場先生（Mr.Market）理論，把市場先生比喻為是投資人的合夥人，主要有四種特質，包括：1. 很熱心，也很準時的每天都會出現；2. 有很嚴重的躁鬱症，好的時候願意高價買股份，但陷入恐慌時，就用非常低的價格賣股分；3. 絕對不記仇，就算今天不理他，但明天他還是會準時上門告訴投資人最新的報價；4. 他的情緒失控具有傳染力，而且暴跌時會讓投資人因為恐慌而拋售，暴漲時又會讓投資人產生FOMO（別人有，我也要有，怕跟不上）心理。

朱士廷接著也以巴菲特的企業價值之說來對投資人信心喊話，企業價值取決於長期的獲利能力，市場恐慌不等於價值消失，股價下跌對於有資金能力的投資人是機會，並呼籲投資人在恐慌時要保持理性。

朱士廷並以數據描述台股和美股密切的連動性指出，費城半導體指數在2024年至2026年，與台股的連動係數日為52.97、周為60.88、月為85.27、季為92.8，顯見台股與費半連動性非常高，而費半二年線為7917點，截至11月20日收盤已跌了8408點；台股的本益比過去5年是在15至17倍，目前降至13.5倍，費半本益比的歷史區間是15至24倍，現在的本益比則約在12倍，都處於歷史本益比下緣的位置，鼓勵投資人明辨價值與價格，不要因為恐慌心理而處分股票。