三大法人不甩台股反彈778點！聯手再賣超511.77億元 外資占多少？
金管會祭出「限空令3.0」穩定市場信心，台股23日上演強力反彈，加權指數終場大漲778.6點，收在36,811.89點，漲幅2.16%。不過，盤中高低震盪逾1,600點，三大法人仍持續聯手賣超511.77億元。
台股集中市場今天開高震盪，盤中最低下探35,442.41點，隨後買盤進場推升指數，最高衝上37,108.2點，終場收在36,811.89點，成交金額達1兆792億元。上市、上櫃合計上漲家數1,300家、下跌634家，漲停68家、跌停16家，多方氣勢明顯回溫。
統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超 289.48億元，投信賣超 32.28億元；自營商賣超（合計） 190.01億元，其中自行賣超 28.99億元、避險賣超 161.02億元。
權值股方面，台積電（2330）上漲30元、收2,030元，貢獻大盤約243點，為指數最大推手；聯發科（2454）強攻漲停、收3,685元，貢獻約182點，排名第二。台達電（2308）同樣亮燈漲停，收990元，貢獻約79點；南亞（1303）漲停收226.5元，貢獻約55點。
千金股也出現強勁反攻，30檔千金股多數收紅，其中聯發科、世芯-KY（3661）、台光電（2383）、群聯（8299）、貿聯-KY（3665）及智邦（2345）6檔漲停作收；股王信驊（5274）上漲5.73%，收8,310元。不過，創意（3443）下跌5.19%，收5,120元，成為盤面相對弱勢的高價股。
族群方面，記憶體股買氣回籠，力積電（6770）、創見（2451）、宜鼎（5289）、群聯及廣穎（4973）漲停，南亞科（2408）上漲6.24%，收281元。
低軌衛星與PCB族群也同步走強，金像電（2368）、敬鵬（2355）、台燿（6274）、台光電亮燈漲停。
此外，聯電（2303）上漲9.96%，收88.3元，帶動聯家軍同步走揚，聯致（3585）漲停，智原（3035）、頎邦（6147）、聯陽（3014）、矽統（2363）及聯傑（3094）均有5%以上漲幅表現。
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