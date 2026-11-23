台股11月以來重挫逾萬點，永豐金控總經理朱士廷今日在法說會前記者會上以1949年班傑明．葛拉漢的「市場先生理論」指出，葛拉漢擬人化的比喻市場，就是情緒失控時有傳染力，會有恐慌性的拋售，他呼籲投資人這時要明辨「企業價值」和「企業股價」的不同，這時反而是相對便宜可以投資的機會。

2026-11-23 15:16