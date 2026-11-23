台新證券響應金管會「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，從社會參與、客戶關懷及員工照顧三大面向推動具體行動，將金融專業轉化為正向影響力，深化「信任金融」理念。台新證券亦呼應台新新光金控永續發展方向，秉持「認真、創新、永續」的企業精神，持續落實永續目標。

台新證券總經理陳立國表示，台新證券攜手台新銀行公益慈善基金會，為偏鄉及多元族群舉辦理財工作坊，提供金融、儲蓄、防詐知識，並導入模擬詐騙情境。對象包括偏鄉學童、新住民、原住民、銀髮族與身障者。台新證券也透過永續種子導覽課程深化內部員工自然保育觀念，並攜手健行科技大學舉辦全國高中職投資競賽培育青年金融素養。此外，透過長期支持棒球、籃球、高爾夫球及台新女子路跑等多元運動賽事，積極投入社會參與。

客戶關懷方面，台新證券加入失智友善組織，透過教育訓練提升第一線同仁辨識與應對能力，打造友善金融環境。自主研發的「好富投APP」，結合手機旁白功能，提供視障者語音導讀及無障礙數位理財服務，透過科技提升金融可近性，並通過台北市視障者家長協會「APP無障礙認證」。對於協助客戶防詐方面，除設立專責單位精進防詐機制外，也與刑事警察局簽署合作意向書，強化公私協力。另外，透過「好富投ESG專區」提供主題選股及投資組合評分資訊，協助客戶將永續議題融入投資決策。

台新證券為員工開設數位轉型、AI、數據分析及ESG等多元課程，協助員工獲取不同面向的知識，並提供每位員工價值新台幣一萬元的訓練存摺點數，鼓勵員工自主學習以利職涯發展。此外，透過生育補助、彈性工時、優於法令的產檢與產假安排，以及托育與產後照護等，協助員工兼顧家庭與工作，積極營造友善職場。

陳立國表示，台新證券將持續以金融專業為核心，深化社會參與、客戶關懷及員工照顧，讓金融回饋融入日常營運，透過持續的行動累積社會信任，具體實踐台新新光金控（2887）「認真、創新、永續」的企業精神。