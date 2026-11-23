AI利空頻傳，台股上週重跌7641.83點或17.5%，上週五集中市場指數收在36033.29點，創史上最大單週跌點。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣2186.69億元，為連續第8週賣超。

個股方面，上週外資賣超前3名上市公司為台玻9萬9908張、中鋼8萬5980張及台積電5萬9023張。

買超榜方面，上週外資買超前3名上市公司為聯電10萬6422張、中鼎4萬8029張和台新新光金4萬5193張。

統計今年初至11月20日止，外資累計在集中市場賣超金額達3兆2091億元，已衝破3兆元大關。外資總持有股票市值為55兆6226.73億元，占全體上市股票市值比重47.1%。