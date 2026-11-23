台股上週重跌7641.83點或17.5%，創史上最大單週跌點。台灣證券交易所積極穩定台股軍心，今天發布新聞稿表示，已致函並積極洽請上市公司啟動庫藏股，與辦理法人說明會，展現台灣產業優勢。

證交所董事長林修銘致函全體上市公司，並由證交所專人致電，鼓勵上市公司實施庫藏股計畫，及辦理法人說明會，希望透過強化資訊揭露與投資人溝通，凝聚市場信心。

林修銘表示，台灣資本市場歷經多次國際政經情勢變化與金融市場考驗，始終展現高度韌性；上市公司憑藉創新技術優勢與全球布局，具堅實的產業競爭基礎，長期穩健發展的基本面並未改變。

面對短期外部因素干擾，林修銘呼籲投資人理性看待市場變化，回歸企業基本面與長期發展前景。證交所將持續與全體上市公司密切合作，強化資訊透明並共同展現企業價值，推動台灣資本市場穩健成長。

證交所今天表示，近期台股受國際金融市場波動影響，但台灣產業長期競爭優勢穩固，持續在全球科技發展中扮演關鍵角色。尤其台灣憑藉完整的AI產業生態系與供應鏈優勢，長期成長前景穩健。

證交所與上市公司保持密切溝通，請各公司在市場波動期間，主動評估各項維護股東權益及提升企業價值之措施。對於財務體質健全、營運展望穩定且具備充裕資金的上市公司，建議實施庫藏股措施，以展現企業對自身營運前景的信心，強化投資人對上市公司長期價值之認同。

金管會已宣布，企業實施庫藏股措施，若於2026年至2027年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入2026年ESG評鑑指標得分。

此外，為使投資人能即時掌握上市公司最新營運情形，證交所也鼓勵上市公司提高辦理法人說明會頻率，由企業主動對外說明經營成果及未來營運展望，讓投資人充分了解企業經營現況與長期成長潛力，避免市場情緒影響投資判斷。