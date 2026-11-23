行政院長卓榮泰今（23）日下午3時將邀集金融及工商界高層商討穩定股市對策，多家大型壽險金控受邀出席，但金融股今天卻逆勢下殺，法人表示，市場擔心金控壽險資金因政策護盤期待，承擔額外投資風險，因此用腳投票，先行撤退。

台股今天上沖下洗，盤中一度強彈逾千點，金融股卻全場走弱。金融類股指數盤中跌幅一度超過5%，指標的中信金一度重挫逾8%，富邦金、國泰金、兆豐金也同樣遭遇賣壓，與電子權值股強勢反彈形成鮮明對比，終場金融指數跌2.65%，成今日最弱類股。

終場中信金下跌4.2元，跌幅6.18%，富邦金跌4.4%、兆豐金跌3.47%。國泰金也有近2%跌幅。

券商法人透露，行政院今日盤後邀請多家大型金融機構討論穩定市場信心，其中包括旗下擁有龐大壽險資產的金控，希望手握資金的壽險業者加入買盤行列，但由於壽險資金涉及保戶權益及長期資產負債配置，外界擔心若被期待在股市尚未止穩前進場承接，是否增加投資風險及資本適足壓力，成為值得關注的議題。

此外，金融股先前累積可觀漲幅，部分壽險型金控股價表現尤其強勁，當台股急跌、投資人風險意識升高，法人趁機獲利了結，大型金控也成為資金撤退的對象。其次，股市重挫也讓市場重新評估壽險投資收益。