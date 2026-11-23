台股今天在權值股獲買盤拉升下，最高來到37108.20點，上下震盪達1665.79點，終場上漲778.6點，收36811.89點，漲幅2.16%，成交值新台幣1兆791.65億元。權值股聯發科、台達電及多檔記憶體、PCB個股強彈漲停，金融股表現弱勢。

電子類股指數終場上漲2.85%，金融類股指數下跌2.65%；代表中小型股票的櫃買指數上漲2.88%，收270.9點。

主要權值股表現，台積電上漲30元，收2030元，漲幅1.5%；聯發科與台達電分別以3685元與990元收漲停；廣達上漲5元，收257元，漲幅1.98%；鴻海下跌4元，收206元，跌幅1.9%。

記憶體相關個股強勁反彈，力積電、創見、群聯、宜鼎分別以48.5元、232元、1450元及776元收漲停；晶豪科、鈺創分別上漲9.43%、9.08%，收191.5元、78.1元；十銓上漲7.62%，收233元。

印刷電路板（PCB）族群由弱轉強，金像電、聯茂、台光電、台燿分別以782元、391元、3090元及685元收漲停；載板廠臻鼎-KY上漲6.94%，收331.5元；南電上漲6.52%，收670元。

資深證券分析師王兆立接受中央社記者電訪時表示，台股本週有望受惠選前行情，指數朝39000點、接近40000點反彈。他指出，若融資斷頭賣壓得以釋放，指數不再下跌，融資維持率便有機會回升，進一步減輕賣壓。