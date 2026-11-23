台股23日收盤上漲778.6點、漲幅%2.16，終場以36,811.89點作收，成交量1兆791億元；台積電（2330）收盤價2,030元，上漲30元，漲幅1.5%。

國安基金金日進場帶動多頭信心，早盤先在台指期及台積電個股期貨引路之下，大盤指數跌勢未如投資人預測重，台積電、聯電（2303）及聯發科（2454）穩住指數後，權值股也開始紛紛出現買盤，跌停權值股也陸續打開向上；今日成交金額大且走高為：聯發科、台達電（2308）、南亞（1303）、聯電、台光電（2383）、欣興（3037）、國巨*（2327）、南亞科（2408）及日月光投控（3711）；成交金額大且疲軟者則為：創意（3443）、景碩（3189）、鴻海（2317）、健策（3653）、大立光（3008）、聯亞（3081）、中信金（2891）、致茂（2360）及鴻勁（7769）。

第一金投顧表示，以技術面的角度，假設以2025年4月低點為起漲點，透過黃金切割率計算，拉回0.382的滿足區約在33,000點附近，約莫今年3月的整理區間，基本上，應該會有較大的支撐力道；若從波浪的角度，目前在修正波ABC中的C波，假設A波修正點數與C波相同，則滿足位置約32,393點，若以幅度計算則為33,714點，基本上與拉回0.382的位置相去不遠。

不過，雖然目前政府包括國安基金、四大基金及限空令齊發，但核心問題依舊是在美股能否止穩，市場信心度需要一個利多才有望回升，同時要留意的是限空令與分盤制度已經對於流動性造成不小風險，更容易讓台股出現超跌的情況，在未有出現止跌訊號前，保守者應保留銀彈以待轉機。