富蘭克林投顧指出，本周美股有六大觀察變數。首先是輝達動向：留意美國政府對輝達前執行長黃仁勳的調查進展及後續他在聽證會的發言內容。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率等的看法。

三是經濟數據：本周要公布的經濟數據包括第3季國內生產毛額（GDP）成長率修正值；11月經濟諮商局消費者信心指數；10月核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括戴爾、慧與企業、惠普、Autodesk、Workday、百思買、Kohl's、Dollar Tree等13家。

五是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

六是川普關稅：注意川普政府可能引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

在企業財報方面，富蘭克林投顧指出，美國企業獲利成長強勁。根據彭博資訊，截至11月19日共有93.6%的標普500企業公布財報，66%營收優於預期，平均成長14%；83.9%的獲利優於預期，平均成長31.1%。

根據Factset統計到11月13日的數據，市場預期第3季標普500企業獲利將成長31.9%。其中，能源（成長151.2%）、科技（69.4%）企業獲利成長力道將高於大盤。

富蘭克林投顧指出，美股自期中選舉後至今表現不佳，一方面是投資人擔憂民主黨籍州長上任後加強管制部分AI資料中心重鎮，另一方面則是黃仁勳可能涉及違反美國對中國的出口禁令，而遭輝達撤職且遭聯邦政府調查。此兩事件都可能影響AI發展步調。

富蘭克林投顧認為，儘管AI發展可能放緩，但並非停滯。長遠來看，AI領域仍將持續進步與發展，建議投資人在近期市場震盪之際採取分批或定期定額方式進場布局，並著眼美股具有長期多頭歷史的投資機會。