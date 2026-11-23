中國信託證券投顧指出，台股自10月初歷史高點回檔至今，國際股市經歷連環利空衝擊，包括「通膨反撲與聯準會連續升息預期」、「美債殖利率飆升與美元指數創高」、「AI基建監管疑慮」、「AI龍頭信任危機」、「美國擴大AI出口管制」，股市短線連續重挫，最終演變「恐慌去槓桿與流動性窒息」，美股費城半導體指數、台股加權指數、日經225、韓股KOSPI均回測今年第1季股價水準，美股那斯達克指數與台股櫃買指數年報酬更直接轉負。

台股上周創紀錄重挫7,641點，跌幅高達17.5%，櫃買指數跌幅更高達23%，大盤融資已大幅縮水至4,352億元；不過，先前台股兩根長黑K伴隨多檔個股跌停，出現流動性窒息情況，被迫停損賣壓尚無法完全消化，預期台股近幾日仍將呈現大幅震盪洗盤，建議先觀察成交量是否爆大量，若大盤能順利放量至1.3兆元以上，代表觀望買盤的態度轉折，以及被迫停損賣壓的順利換手，屆時再搭配站上五日線，可算是較強的初步止穩訊號，極短線跌深反彈行情可期。

中國信託證券投顧表示，長期仍回歸基本面。此次台股重挫，主要源於多重事件所引發之不確定性疑慮疊加，導致籌碼多殺多的非理性下跌，惟不確定性因素多數落於2028年，對2027年台股獲利展望影響相對有限；根據CMoney最新數據顯示，市場對今明年台股平均預估獲利並未出現下修，僅暫且持平，目前台股指數前瞻評價僅11.9倍（對應指數約36,000點），而歷史區間下緣評價約10.8倍（對應指數約32,800點），潛在下檔風險已相對有限，市場價值投資資金亦將逐步浮現，建議避免再恐慌殺低，控管槓桿與資金水位，並適度逢低分批買進，拉長投資周期，持續參與AI長期成長趨勢。