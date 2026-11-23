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台股盤中漲逾千點、重回37000點 法人估今日成交量1兆2千億
美國總統川普還有財政部長貝森特在周末雙雙發聲，支持黃仁勳重返輝達，激勵美國那斯達克期貨反彈，迄今已漲3%，卓揆今邀金融、科技與工商界代表座談召開近來規模最大的財經會議要結合產業界之力投入救市等利多消息，為台股注入強心針，中午台股大盤指數重回逾千點的漲點，一度收復37000點，其中近來跌深的台達電、聯發科、南亞等多檔大型權值股都亮燈漲停，目前大盤指數的漲點大致在800至1000點之間，今日大盤指數能否以37000點之上作收，引市場矚目。
第一金投顧董事長黃詣庭分析，本周末除了政府不斷釋出救市利多消息，美國方面川普支持黃仁勳重回輝達之後，貝森特也改口、態度放軟已使美指期反彈，在國內外雙重利多效應之下，使台股今日開盤之後大漲，雖然中間一度拉回轉跌數百點，但不久之後就止跌回升大漲超過千點，今日成交量估計會在1兆2千億左右，量能已明顯回升。
相較其他亞洲主要股市仍跌，台股今日反彈力道強勁，其他如韓股、日股、港股，分別下跌3.23%、5.06%、0.64%，台股目前的漲幅2.28%。
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