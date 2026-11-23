美股上周大幅回檔，標普500指數重挫3.7%、費城半導體指數下跌10.73%、那斯達克指數下跌5.28%，進入修正區間，市場避險需求升溫，為美元提供支撐。本國銀行分析指出，市場下修聯準會升息預期，但短期內國際股市賣壓可望持續支撐美元的避險需求。

市場原先預期聯準會12月升息，近期已不再完全反映升息可能性，但升息25個基點的機率仍達92%。此外，聯準會理事表示，為因應通膨，政策利率仍不夠高，且對通膨高度憂心，為美元帶來部分支撐。

不過，美國11月消費者未來一年通膨預期終值由4.3%降至3.7%，一定程度緩和市場對聯準會持續採取鷹派政策的預期。國銀認為，短期股市賣壓可望持續支撐美元避險需求，美元短線仍具支撐。