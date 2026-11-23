台股近期遭遇劇烈修正，安聯投信指出，此波修正主要受到美國科技股走弱、AI產業評價下修、外資調節及融資去槓桿等因素影響，雖然短線市場信心受到衝擊，但目前尚未看到AI供應鏈需求全面轉弱，後續可觀察AI獲利預期、大型權值股、外資與融資籌碼，以及市場風險偏好四大止穩訊號。

安聯投信台股團隊表示，這波台股急跌反映市場正處於「基本面仍具支撐，但評價面與籌碼面快速修正」的階段。隨著指數跌破年線，市場風險偏好明顯降溫，尤其科技股及半導體權值股同步承壓，短線仍需要時間讓市場情緒與籌碼沉澱。

針對後市，安聯投信提出四大止穩觀察指標。首先是AI獲利預期是否下修，若大型雲端服務業者資本支出、新一代AI伺服器訂單及供應鏈獲利預估仍維持成長，本波修正較偏向評價重估；反之，若企業開始實質下修獲利預期，就必須重新檢視基本面。

其次是大型權值股能否止穩，台積電、聯發科等半導體權值股能否率先建立低檔支撐，將是觀察大盤能否走出急跌的重要指標。第三則是外資與融資籌碼是否改善，包括外資期現貨調節是否收斂、融資餘額能否有效去化，以及槓桿型ETF部位變化，都是判斷籌碼去槓桿是否接近尾聲的觀察重點。

第四是市場風險偏好能否回穩，除了指數表現，也應觀察上漲家數是否增加、中小型股賣壓是否減輕，以及反彈能否從少數大型權值股擴散至更多產業，藉此判斷市場信心是否逐步修復。

投資策略方面，安聯投信認為，短線市場震盪可能尚未完全結束，投資人應更嚴格檢視企業評價合理性、獲利能見度、現金流及競爭優勢。產業配置仍以科技股為核心，現階段偏好具規模優勢、技術門檻及長期成長趨勢的大型龍頭權值股，同時可適度增加傳產等非AI族群配置，降低投資組合過度集中單一科技主題的波動風險。