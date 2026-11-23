政府救市措施全面升級，台股23日盤中終於出現強勁反彈，加權指數由震盪轉為急拉，盤中最高一度來到37,094.53點，大漲超過1,000點。科技股全面噴出，聯發科（2454）、智邦（2345）、台達電（2308）、台光電（2383）、聯電（2303）等多檔權值股攻上漲停板，台積電（2330）盤中上漲約2%，高價股同樣漲勢凌厲，世芯-KY（3661）、群聯（8299）、貿聯-KY（3665）均攻上漲停板，股王信驊（5274）、股后川湖（2059）盤中雙雙上漲逾5%。

台股近期受到美國科技股重挫衝擊，市場信心低迷，行政院21日召集四大財經部會共商救市，金管會隨即宣布五大穩市措施，23日起正式實施，包括全面禁止1,986檔上市櫃股票平盤以下放空、融券保證金提高至史上最高的150%，並首度暫停受理券商新申請發行認售權證，同時鼓勵上市櫃企業實施庫藏股，以及鼓勵金融業召回借券，從限制空方到鼓勵買盤進場，多管齊下穩定股市。

其中，金管會將融券保證金由130%提高至150%，進一步墊高放空成本，並鼓勵金融業暫停出借股票，已出借部分可依契約提前召回或到期不續借。另一方面，針對今年第4季至明年第1季期間屆滿或執行完畢的庫藏股計畫，也可納入2026年ESG評鑑指標得分，鼓勵企業透過買回自家股票穩定市場。

除了金管會祭出救市措施，國安基金也出面信心喊話，強調已經「實彈」進場護盤，顯示政府穩定股市的行動不僅止於政策宣示。隨著相關措施23日正式上路，台股盤中出現急拉走勢，多檔科技權值股及高價股同步攻上漲停板。

行政院長卓榮泰23日下午也將召集金融業及其他產業代表，與財經部會首長召開大型財經會議，研商護市大計。據了解，這場會議規模為卓榮泰歷來召集的護市會議中最大的一場，除財政部、經濟部、國發會等部會首長出席外，金融總會、工商協進會等相關產業公會也將參與，多家旗下擁有大型壽險公司的民營金控高層同樣受邀。

市場關注，除了國安基金已進場護盤之外，資金充裕的大型壽險公司是否也將加入買股行列。由於壽險業掌握龐大資金，若能進一步投入股市，有望為市場帶來更多買盤支撐。卓榮泰預計透過下午的會議，親自與金融業及產業高層溝通，希望民間企業也能加入穩定股市的行列。

在政府救市措施全面升級、國安基金確認進場，以及大型財經會議即將登場之際，台股23日盤中強勢反彈，並且爆出大量，科技權值股、高價股接連攻上漲停板。