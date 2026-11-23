台股23日上沖下洗，近11時30分多頭發動強攻，大盤頻頻大漲逾千點，盤中高低震盪超過1,600點。晶圓代工二哥聯電（2303）則從開盤便展開強勢反攻，盤中多次攻上漲停價88.3元，成交量不到11時即突破20萬張，排除ETF後高居上市櫃個股第一，成為盤面人氣焦點。市場另傳出三星加速退出8吋晶圓代工市場，聯電可望受惠供給收縮帶來的轉單與報價效應。

聯電上周股價重挫20.89%，最低下探79.4元，周線由紅翻黑，不過23日開高以83.7元開出後，買盤積極進場，盤中多次觸及漲停價88.3元，並重新站上5日線，成交值也擠進市場前十大，呈現量價齊揚。聯電強勢表態同步帶動集團股走揚，聯陽（3014）、原相（3227）漲逾3%，盛群（6202）、頎邦（6147）、智原（3035）、系統（5309）等也漲逾2%，整體表現優於大盤。

聯電反彈背後，產業供需變化也成為市場關注焦點。Dealsite引述業界消息指出，三星正加快退出8吋晶圓代工市場，將資源集中至12吋先進製程，原先傳出2030年前關閉8吋廠，如今時程可能提前至2029年底，不過相關規畫仍待三星正式確認。

法人分析，三星與聯電旗下System LSI長期維持代工合作關係，聯電具備承接後續訂單的優勢。若三星逐步退出8吋市場，全球供給收縮將有助於聯電爭取轉單，並帶動產能利用率及報價改善。力積電（6770）雖尚未傳出直接承接三星訂單，但供給減少也可能促使客戶提前卡位產能，進一步提升晶圓代工廠的議價能力。

值得注意的是，三星在美國市場的布局也持續擴大。韓媒《首爾經濟日報》報導，三星電子晶圓代工事業正積極爭取為SpaceX旗下衛星通訊服務星鏈（Starlink）生產半導體，意味著三星德州晶圓廠的業務布局不再侷限於AI，也將跨足太空產業，未來與台積電（2330）在美國市場的競爭態勢值得關注。

基本面方面，聯電第3季合併營收742.4億元，季增8%、年增25.6%，毛利率34%，歸屬母公司淨利164.3億元，每股純益1.32元。執行長王石表示，第3季晶圓出貨量季增7.3%，達逾120萬片12吋約當晶圓，創歷史新高，整體產能利用率達92%，部分12吋廠產能滿載，8吋廠營運也強勁復甦。

展望第4季，聯電預期晶圓出貨量及產能利用率維持穩健，22/28奈米及特殊製程業務持續成長，先進封裝與矽光子合作也將逐步放量。為因應新業務需求，公司董事會已核准追加約32億美元資本支出，加快新加坡與台南擴產計畫，為中長期成長布局。

籌碼方面，聯電上周獲三大法人合計買超4.83萬張，其中外資買超10.64萬張、自營商買超1.03萬張，投信則賣超6.85萬張。不過，11月以來截至20日，三大法人仍合計賣超6.10萬張，其中投信賣超12.45萬張，外資則反手買超5.15萬張，顯示法人操作方向仍有分歧。