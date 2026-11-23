11月以來全球科技股波動明顯升高，AI投資行情迎來新一輪壓力測試。市場一方面重新評估AI資料中心監管、資本支出回報與高評價風險，另一方面，最近市場又得面臨重要科技財報、大型 IPO等事件考驗，使原本高度集中的AI交易出現獲利了結，賣壓並擴散至亞洲科技供應鏈及台股。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，股價修正並不等於AI產業基本面已經反轉。從上游需求觀察，美國大型雲端服務業者AI投資力道仍未明顯減弱，新一代Vera Rubin平台陸續進入出貨階段，台灣在先進製程、先進封裝、AI伺服器、散熱、電源及高速傳輸等領域的供應鏈地位依然穩固。

美股方面，許家豪表示，科技股波動加劇、美債殖利率維持高檔，加上地緣政治風險未歇，短線投資氣氛仍偏審慎。接下來除了科技企業財報，美國零售銷售商財報，也將成為觀察消費韌性與企業成本轉嫁能力重要指標。若美國經濟與消費持續展現韌性，可能進一步鞏固市場對聯準會升息的預期，高殖利率環境也將持續考驗高估值成長股。

許家豪說，這樣的環境反而有利市場重新尋找基本面與評價的平衡，資金可能更重視現金流穩健的金融、醫療保健、傳產及高股息類股。考量美國景氣與企業獲利仍具支撐，加上近期修正已部分釋放評價壓力，預期美股下檔仍具一定支撐。

地緣政治同樣牽動風險偏好。APEC落幕後，美中俄雖釋出持續協調俄烏及美伊等議題的意願，但在俄烏停火、核武裁減及先進晶片管制等核心議題上仍缺乏重大突破，意味政治與供應鏈風險短期仍可能成為市場波動來源。

更重要的是，AI投資正從「追逐題材」進入「驗證獲利」的新階段。過去市場願意為高速成長與龐大資本支出給予高評價，如今投資人開始進一步檢視AI投資能否有效轉化為營收、自由現金流與獲利。AI長期趨勢並未消失，但市場願意為「想像」支付的溢價正在降低，未來個股表現勢必更加分化。