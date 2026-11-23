金管會23日正式啟動「限空令 3.0」，全面禁止平盤以下放空並祭出五大穩市重拳。然而，政策重手出擊是否代表台股就此止跌、投資人可以放心抄底？

法人指出，這波台股修正不僅是市場槓桿過高所致，更牽動 AI 產業資本支出與雲端服務供應商（CSP）擴張策略的調整，且全面禁空短期可能影響市場流動性，盤面仍在消化不確定性。在局勢尚未明朗前，建議投資人暫時觀望，緊盯 12 月 1 日輝達前執行長黃仁勳出席美國國會聽證的結果。

法人表示，此波台股修正的關鍵，在於AI產業原有的成長預期出現變化。過去輝達前執行長黃仁勳積極支持AI基礎建設，對客戶融資與投資態度積極，帶動AI建設快速擴張；但隨著經營策略轉變，市場開始關注新型雲端服務商（NeoCloud）的財務風險，以及AI擴張速度是否降溫，使原先對AI產業的投資預期面臨重新評估，台灣供應鏈原本積極擴廠的趨勢也可能受到影響。

類股表現方面，法人指出，上周市場幾乎全面下挫，僅食品、營建等純內需類股相對抗跌。其中，玻璃類股跌幅最深，達37.84%，主要受到AI玻纖布題材反轉影響；塑膠類股下跌21.7%，其中電子材料比重較高的南亞（1303）下跌32.2%。電子零組件類股下跌21.9%，PCB族群賣壓沉重，台光電（2383）下跌33.3%、欣興（3037）下跌31.6%、南電（8046）下跌35.6%；被動元件方面，國巨*（2327）下跌28%、華新科（2492）下跌34.4%。

光電類股下跌19.8%，大立光（3008）下跌30.9%；半導體方面，台積電（2330）一度跌破2,000元，單周下跌14.9%。其他大型權值股同樣承壓，聯發科（2454）下跌18.7%、創意（3443）下跌37.3%。

法人認為，融資餘額大幅下降，顯示市場籌碼逐步沉澱，但本波修正不只是槓桿過高所造成，還涉及AI產業資本支出及CSP業者擴張策略調整，因此不宜貿然進場搶反彈。