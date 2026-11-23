台股23日開盤一度重挫近600點，隨後陷入劇烈震盪，記憶體族群卻率先出現反彈！南亞科（2408）、華邦電（2344）盤中翻紅，群聯（8299）、創見（2451）等更強攻漲停。儘管法人仍看好DRAM明年供需，但NAND報價轉弱、AI投資疑慮及融資賣壓未除，記憶體行情能否止跌，仍待觀察。

記憶體股近期遭遇猛烈修正，南亞科自8月569元波段高點回落，20日跌停收264.5元，波段跌幅達53.5%；華邦電20日跌近9%，收89.2元，失守百元關卡，旺宏（2337）、群聯、威剛（3260）、力積電（6770）及力成（6239）也同步遭到調節。

23日盤中，買盤回流使部分記憶體股率先反彈。截至上午約10時45分，創見強鎖漲停232元；群聯漲逾6%，並一度觸及漲停1450元；十銓（4967）漲逾5%、廣穎（4973）漲逾4%。力積電、晶豪科（3006）、南亞科及華邦電也紛紛走強，族群呈現跌深反彈格局。

然而，DRAM、NAND走勢分歧，成為市場最大變數。NAND Flash現貨價格自10月中下旬以來已修正約20%，主因PC、手機及中國大陸雲端客戶需求轉弱；該行並預估，2027年第1季IT用NAND合約價可能下跌5%至10%。

相較之下，DRAM價格仍具支撐。美銀證券預估，DRAM價格今年第4季可上漲8%，2027年第1季再上漲5%。不過，此為市場預估，實際報價仍將受終端需求、原廠供給及庫存調節影響。

此外，三星、SK海力士及美光遭控聯合限產、操縱DRAM價格，美國聯邦法官已駁回三大廠撤案聲請，案件將續行審理。不過，目前仍屬訴訟指控，尚未認定違法，後續是否影響原廠供給及定價策略，值得關注。

法人對產業前景也出現不同調。本土投顧維持南亞科、華邦電、宜鼎（5289）及力成「買進」評等，目標價分別為660元、218元、1,600元及305元，但考量美股AI硬體賣壓及政策變數，建議暫時觀望，明年1月中旬後再評估布局。

群聯執行長潘健成日前則指出，消費性市場需求疲弱，但企業級SSD及AI儲存需求持續成長，公司已掌握明年目標所需約75%貨源；威剛董事長陳立白也預期，2027年DRAM全年仍將處於缺貨狀態。

整體而言，這波記憶體股重挫，除了NAND報價轉弱的基本面疑慮，也受到大盤急殺、融資減肥及籌碼鬆動衝擊。DRAM與AI儲存需求仍有支撐，但NAND價格反轉風險升高，短線跌深反彈能否進一步轉為趨勢回穩，仍須觀察NAND合約價、原廠供給、終端需求及市場資金動向。