台股市場信心不足，一堆中小股已多日被列注意引發市場討論哪些個股會跌到被抓去關禁閉。台積電（2330）近期也再度被列注意股，法人看免驚，不過也指出，台積電一度破2,000元關卡也反應市場信心脆弱。台積電23日早盤最低來到1,970元，下跌30元，隨後在平盤上下整理。

法人分析，台積電近期因「第十一款」被列為注意股，只會發布公告提醒投資人留意，不會累積計算進入處置（俗稱「關禁閉」）。

第11款不列入處置累計：根據證交所規定，只有觸及第1款至第8款的注意交易資訊（例如累積漲跌幅過大、成交量或周轉率異常等），且在特定天數內達到一定次數，才會被打入處置股（分盤交易、預收款券）。觸及第9款至第13款僅作資訊揭露與風險提醒，不會因為連續觸發而被處置，近期已有多檔個股因下跌公布自結且持續被列第1款至第8款。

至於台積電為何觸發第11款，法人分析，第11款主要是針對高價股「6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差」的波動監控。雖然2026年8月證交所已針對千金股放寬門檻（俗稱「台積電條款」，收盤價1,001元至2,000元區間需6日價差達300元以上才會觸發），但近期因股價波動劇烈（6日價差達350元且收在近6日最低點），仍觸及這項價差警示標準。

根据證交所規定，只有觸及第 1 款至第 8 款的注意交易資訊，且達到特定「累計天數」才會被抓去關禁閉（列為處置股）；第 9 款至第 14 款僅作警示提醒，不會進入處置計算。法人分析，觸發「關禁閉（處置）」的兩大條件要進入處置階段，必須同時滿足「觸發特定款項」以及「達到累計天數」，截至目前台積電歷史上從未因第 1～8 款被列入注意股，更未曾被處置過。