隨著輝達（NVIDIA）近期經歷重大人事震盪，市場與管理學界紛紛聚焦這家AI晶片巨頭的接班難題。

多家外媒與管理學者盤點黃仁勳掌舵33年來的真實管理模式後指出，他一手建立的極度扁平化組織、高強度資訊處理機制，以及長達三十餘年的技術與供應鏈人脈，打造出高度仰賴個人的「單一權力核心」，讓任何單一接班人都極難直接複製其角色。

60名主管直接報告、不設二把手 黃仁勳打破傳統管理模式

首先在組織架構上，黃仁勳徹底打破一般大型企業CEO僅管理5至7名高管的管理學常規。

他曾於2026年3月接受知名Podcast主持人萊克斯·弗里德曼（Lex Fridman）專訪時親自證實，名下有約60名直接向他報告的部屬，且為了消除中階主管過濾資訊造成的延遲，他「從不與這60名主管進行一對一面談」，而是將問題攤在大型團體會議中，要求晶片設計師到記憶體專家同時參與、即時解決，稱之為「極端協同設計（Extreme Co-design）」。

外媒《財星》（Fortune）與《商業內幕》（Business Insider）分析，輝達長期不設營運長（COO）或二把手，所有跨部門衝突與資源分配全由黃仁勳一人拍板，也導致內部主管缺乏全面歷練的接班空窗。

凌晨4點起床、日看數千封信 T5T制度直通第一線

在日常資訊掌握方面，黃仁勳每天凌晨4點起床，全年無休瀏覽與處理高達「數千封」電子郵件，靠的正是輝達著名的「T5T（Top 5 Things，最重要的五件事）」制度。

他要求全公司從基層工程師到高階主管每周寄信列出五項重點與潛在風險，自己每天也會發出數百封不超過5到6行、一行一句話的「斷奏式」短郵件直接對第一線下達指令或提問；輝達GPU工程資深副總裁喬納·阿爾本（Jonah Alben）也在2026年11月內部會議強調，即便黃仁勳離開後仍必須死守「T5T」文化，足見該工具對掌握基層技術盲點的核心地位。

一人身兼5大角色、累積30年供應鏈人脈

除了組織與資訊流，黃仁勳自身具備的複合式能力門檻更讓外界難以企及。

《輝達之道》（The Nvidia Way）作者金泰（Tae Kim）與哈佛商學院教授安迪·吳（Andy Wu）指出，不同於多數科技巨頭CEO側重商業管理或財務資本，電機工程師出身的黃仁勳在輝達一人同時扮演「技術領航者、產品願景規劃者、商業策略家、行銷推手、人才管理者」五個角色，既能看懂底層晶片架構細節，又能在舞台上化身最強推銷員，被哈佛商學院教授形容為「近10到20年來最難填補的執行長職缺」。

此外，聖塔克拉拉大學管理學副教授波茲納（Jo-Ellen Pozner）也點出，輝達董事會長期未設獨立董事長、決策高度集中，是建立在黃仁勳作為創辦人的絕對權威與歷史戰功之上，換成任何職業經理人都難以讓頂尖技術主管心服口服；再加上他與台積電等關鍵供應鏈領袖長達30年的私人交情與信任資產，連輝達高層在2026年11月的內部連署信中都坦言這是「公司的策略優勢」，在科技巨頭全面搶奪晶圓代工產能的背景下，更成為接班人短期內無法複製的護城河。