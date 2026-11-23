美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當地時間22日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面對全國》（Face the Nation）專訪，針對輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳請辭後的接班人選、新加坡雲端公司Megaspeed相關調查，以及近期美股重挫發表看法。

川普力挺黃仁勳回鍋 貝森特妙回「他現在就在外面」

面對總統川普公開表態希望黃仁勳回任，一周前才呼籲輝達「從外部尋找新任執行長」的貝森特態度出現微妙轉變，妙回「黃仁勳現在就在外面（He's outside now）」，被市場解讀為並未將黃仁勳回歸的路完全堵死。

針對主持人布倫南（Margaret Brennan）追問是否認為讓黃仁勳重掌兵符是個好主意，貝森特並未正面背書，而是將焦點拉回公司治理與出口管制調查。

輝達獲10天期限說明法遵問題 貝森特強調追查違規責任

他表示，監管機構必須看清責任究竟歸屬何處（where the buck stops），釐清究竟是位於公司底層的惡意行為者，還是誰該為這些不合規的行為負責；他也透露，財政部已給予輝達10天期限說明法遵問題，目前正與輝達臨時管理團隊及外部律師保持聯繫，靜待調查委員會提出完整答覆。

至於外界關注黃仁勳與Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）的私人關係，以及美方情報機構懷疑黃樂與中國國安部門有關聯一事，貝森特認同應將私人關係與出口管制調查分開看待，直言將焦點放在緋聞上「有點像是在轉移焦點（kind of a canard）」。

他強調，調查重點在於釐清輝達內部究竟存在「不合規的企業文化」，還是僅為「某個人的小過失」，並替黃仁勳緩頰表示「假設他當時並不知道她涉嫌間諜身分」；針對對中晶片銷售標準，貝森特重申美方追查的是透過第三方「與中國軍隊有業務往來的公司」進行的違規採購。

輝達晶片需求近乎無限 貝森特點名政治因素與Fed緊縮

此外，談及輝達近期股價重挫並拖累全球科技股走跌，貝森特在訪談中仍力挺輝達基本面，強調該公司持續保持驚人的獲利能力，且全球對其晶片的需求幾乎是無限的。

他將近期的市場拋售歸因於總體經濟與政治因素，指出賣壓從民主黨在期中選舉民調領先時便已開始，並在選舉日後加速，因為民主黨對AI基礎建設擴張的立場嚇壞許多投資人、擔心會拖慢發展進度；同時他也點名聯準會（Fed），認為過去幾個月金融環境大幅收緊加上極為鷹派的言論，讓市場擔憂若過度緊縮恐犯下政策錯誤。