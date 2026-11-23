台灣股市已大跌數天，行政院長卓榮泰今下午將與商業代表會談，外界關心，有無信心穩定台灣股市。卓榮泰今表示，會談中將針對景氣、出口、資本設備進口、製造業採購經理人指標（PMI）等進行商討，在出口方面，10月份出口達1223億美金，創下單月新高，顯示在未來，尤其明年第一季乃至第二季，整個指標的能見度都看到了，希望國內在產業界目前在樂觀景氣的狀況下，未來大家同心協力，一起來面對這次的狀況。

卓榮泰今出席「北美洲台灣人醫師協會慶祝大會暨第三屆台美醫療合作論壇」，會議前接受訪問，針對台股指出，國人都很關心整個國際跟國內金融情勢，今天下午特別邀請國內金融業及產業界重要負責人，及公學會領袖們，對於接下來如何看待目前的金融情勢進行商討。同時，在一個討論基礎上，互相交換意見。

卓榮泰說，討論的基礎是，國內目前經濟狀況、指標等。在景氣指標方面，於判斷景氣的綜合分數，10月份為41分，且是紅燈，這已是連續10個月都達到紅燈，是自1984年以來最長連紅的紀錄，表示經濟景象是穩定和樂觀的。

出口方面，10月份出口達1223億美金，這創下單月新高，預計11月份也應會保持在1000億，這是21個月以來的正面成長，此為進口的先行指標，顯示在未來，尤其明年第一季乃至第二季，整個指標的能見度都看到了。

資本設備進口方面，10月份成長率75.1%，這是長時間20多個月來的連續成長。其中，代表半導體、電子零組件設備都在成長的過程，顯示現在晶圓代工產業還是在加速產能，希望業界繼續從內部再加速，拓展至國際市場。

最後一項討論基礎，卓榮泰說，在於製造業採購經理人指標（PMI），雖然經過調整，10月份達到62.5，也是相當高的一個數字，且它對未來半年的展望是呈現樂觀的。他認為，在這幾個狀況下，產業界應是穩定。

卓榮泰表示，對投資大眾來說，希望大家看到政府長期關注，尤其在這一、兩周當中，觀察市場變化，因此，將與市場的領袖們、工商團體們的了解，提出幾項短期因應措施，希望穩定整個局勢。然而受國際影響還是相當大，希望國際局勢能夠盡快的穩定，國內在產業界目前在樂觀景氣的狀況下，未來大家同心協力，一起來面對這次的金融狀況。