台股23日早盤上沖下洗，開盤後一度下跌近600點、下探35,442點，隨後迅速翻紅，最高拉升至36,655點、上漲逾600點，高低震盪超過1,200點。不過，漲勢未能延續，指數隨即回落，上午9時10分左右暫報35,785點，下跌247點。

半導體三大權值股漲幅也收斂。晶圓代工龍頭台積電（2330）早盤最高達2,045元，隨後回到2,000元平盤；聯發科（2454）報3,410元、上漲60元；日月光投控（3711）報460元、上漲3元。

輝達人事動向仍受關注。美國財政部長貝森特22日接受CBS專訪，被問到先前主張輝達應從外部尋找新執行長時，回應黃仁勳如今已是「外部人士」。至於是否支持黃仁勳回任，他未明確反對，強調須先釐清公司違反出口管制的責任歸屬。

預測市場對黃仁勳回歸押注升溫，機率由先前的11.7%升至14.4%，增加2.7個百分點，排名超越由17%降至12%的Ian Buck，躍居第二。安謀執行長Rene Haas仍以19.2%居首，但較先前22.8%下滑，黃仁勳與他的差距也由11.1個百分點縮小至4.8個百分點。

黃仁勳預定12月1日接受美國眾議院三個委員會的逐字紀錄約談。後續觀察重點，在於他赴國會說明後，相關責任能否進一步釐清，以及輝達董事會對其回任的態度是否放軟。