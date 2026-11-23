台股23日開盤承壓。12月台指期率先下跌800點，集中市場指數隨後開低133.81點，以35,899.48點開出。台積電開盤即失守2,000元關卡，以1,990元開出，創意（3443）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、欣興（3037）等電子指標股同步走弱，大盤跌點一度擴大至近600點，下探35,442.41點。

不過，聯發科（2454）力守高檔，聯電（2303）更急拉漲停，台積電（2330）開盤約5分鐘後也翻紅，重新站回2,000元之上，帶動大盤一度由黑翻紅，漲逾300點；但金融股未能跟上反彈腳步，散熱、PCB等族群賣壓仍重，聯電漲停打開，約9時10分大盤再度翻黑，多空於36,000點關卡附近陷入拉鋸。盤面上，主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50正2（00631L）及元大台灣50反1（00632R）交投熱絡。

美股上周五全面重挫，AI投資疑慮持續發酵，輝達財報及Anthropic上市題材均未能提振市場信心，加上輝達遭傳美國監管機關探查潛在會計問題，科技股賣壓進一步擴大。那指重跌5.28%，標普500指數下跌3.7%，道指重挫949.73點，費半更崩跌10.73%。台積電ADR重挫9.48%，台指期盤後再大跌1,881點。

盤面上，五大權值股僅聯發科逆勢開高在3,355元，其餘多數開低。台積電開低10元、報1,990元、台達電（2308）開864元、鴻海（2317）開205元、日月光投控（3711）開455元。

類股方面，電器電纜、航運、食品、半導體等漲幅居前，塑化、玻陶、金融、生醫等相對疲弱。

回顧台股20日表現，集中市場指數下跌2393.6點、收36033.29點，成交值8,788.05億元。三大法人合計賣超509.41億元，其中外資賣超95.11億元，投信賣超73.47億元，自營商賣超（合計）340.83億元。

累計上週，集中市場指數狂瀉7,641.83點，跌幅達17.5%，周線由紅翻黑。三大法人合計賣超3303.24億元，其中外資賣超2186.69億元，投信賣超84.68億元，自營商賣超（合計）1031.87億元。

法人指出，台股技術指標全面偏空，短線籌碼去槓桿壓力尚未解除，預期將在3.3萬至4萬點區間震盪築底。操作宜控管風險、保留現金，暫勿重倉摸底，待爆量下影線等止跌訊號浮現，再布局大型龍頭、高殖利率及防禦型族群。