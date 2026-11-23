政府總動員搶救台股，除金管會壓制空方，再發佈第三波限空令，國安基金也證實已經進場買股，同時券商跟你跟證交所達成共識融資擔保維持率在近期可望從130%降到120%，卓揆今邀金融、科技與工商界代表座談，展開史上最大規模的救市行動，這也使得台股今天沒有跟進美股四大指數大跌，開盤後一度上漲超過600點，但是之後賣壓再度出籠目前大盤指數由紅翻黑，跌幅在300點上下，高低點落差超過千點。

輝達疑遭監管機關探查會計問題，道瓊下跌1.93%，納指大跌 5.28%，費半重挫 10.73%，台股今天並沒有隨美股慘跌，除了政府大規模的救市，另外一個重要的原因在於美國總統川普還有財政部長貝森特都已經明確發聲，希望輝達能夠讓黃仁勳重返，這也使得美股期指反彈，也對台股有信心激勵的作用。

法人分析，從量價結構來看，依技術線型解讀，台股在刷新歷史高點後，隨即呈現直落式回檔，沿路各條均線皆快閃便破，完全不具支撐，就連年線雖曾一度抵抗，並且出現大 V 型反彈，但又馬上失守。由於走法實在太過凌厲，顯示籌碼相當不穩定，所幸技術指標之負乖離嚴重超賣，隨時有機會反轉修正，操作避免追高殺低。

法人也建議，台股近期受國際盤影響，再加上融資浮額問題，短期走勢變化極大，跌時重質，應藉業績數字驗證，逢低佈局質優公司。