政府總動員搶救台股，除金管會壓制空方，再發佈第三波限空令，國安基金也證實已經進場買股，同時券商跟你跟證交所達成共識融資擔保維持率在近期可望從130%降到120%，卓揆今邀金融、科技與工商界代表座談，展開史上最大規模的救市行動，這也使得台股今天沒有跟進美股四大指數大跌，開盤後一度上漲超過600點，但是之後賣壓再度出籠目前大盤指數由紅翻黑，跌幅在300點上下，高低點落差超過千點。

2026-11-23 09:20