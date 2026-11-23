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台股震盪翻紅、台積電帶頭衝 聯電及聯發科為何成左右護法跟進漲？
聯電（2303）及聯發科（2454）23日早盤隨台積電（2330）扮演拉抬指數多頭主力群，開盤十分鐘貢獻大盤指數漲點超過50點。
美系大行表示，聯發科TPU v8出貨進度符合計畫，預估2026年第4季貢獻25億美元營收，重申2027年營收160億美元。此外，預估聯發科在TPU v9每顆晶片可取得的營收更高，而v10已與客戶在共同開發。券商重申隨著ASIC營收貢獻提高，2027年營業利益率可望改善至20%以上。手機部分，SoC的ASP已經提高了。重申正向。
國泰期貨證期顧問部研究報告指出，聯電近期基本面持續改善，惟股價受市場去槓桿賣壓影響跌破百元，呈現營運與股價背離走勢。10月合併營收251.98億元，年增18.33%，前十月累計營收2,292.07 億元，延續9月營收253.5億元創歷史新高的成長動能。
此外，聯電11月擴大向新思科技（Synopsys）採購EDA軟體與矽智財，金額達11.7億元，反映公司積極布局特殊製程、矽光子、AI晶片及先進封裝技術，強化設計與製造整合能力。聯電預計11月23日參加花旗證券法說會，向機構投資人說明最新營運展望。
展望第4季，聯電預估晶圓出貨量季增1%至3%，產能利用率維持91%至93%，美元平均售價持平，毛利率與第3季相當，受惠新加坡12i廠擴產，季度產能增至133.7萬片。
展望2027年，聯電預期平均售價年增約10%，受惠產品漲價及高附加價值產品占比提升。此外，董事會核准追加32億美元資本支出，擴充新加坡及台南先進封裝、矽中介層與矽光子產能，預計2028年底裝機、2030年大規模放量，並持續推進與英特爾合作的 12 奈米 FinFET 製程，強化長期競爭力。
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