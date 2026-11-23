股票賠錢已經夠心痛，沒想到連房東都來關心！近日有網友分享，自己居住的大樓突然貼出一張「暖心公告」，提醒房客近期金融市場波動劇烈，務必保持正常飲食、充足休息，甚至不忘叮嚀注意保暖。看似充滿溫情的文字，卻讓網友嗅出不尋常的氣息，紛紛神翻譯房東的真正心聲，笑稱「房東就差沒跪下來求房客別想不開了」，還有人趁機喊話，與其貼公告關心，不如直接減免房租更實際。

一名女網友近日在社群平台Threads發文，分享自己早上出門時，意外發現房東在牆上張貼了一張公告，讓她忍不住笑說：「今天早上出門看到房東貼心提醒，連房東都在提醒我股票虧很多。」

從曝光的公告內容可見，房東以相當客氣且溫柔的口吻寫道：「親愛的房客您好：近期金融市場波動較大，特此致意關心，期盼您的日常生活與作息一切安好。」接著提醒房客，市場起伏本來就是常態，應以身心健康為重，保持正常飲食與充足休息。

不僅如此，房東還貼心提醒，近日早晚溫差較大，外出時應記得增添衣物、注意保暖，最後以「敬祝順心平安」作結。整張公告字裡行間充滿關懷，卻也讓網友忍不住揣測，房東是否另有用意。

這張公告隨後被轉分享到Dcard論壇，有網友以幽默角度解讀，直言公告「看似溫柔張貼，其實告訴你別想不開在大樓裡」，引發不少人共鳴。

貼文曝光後，網友紛紛發揮創意，替房東的公告進行「白話翻譯」，有人笑稱「翻譯：不要當空中飛人」、「房東就差沒跪下來求房客」，還有人開玩笑表示「有時候房客想打壓房價，房東想攔都攔不住」、「嚴禁物理打房」，各種歪樓留言讓不少人笑翻。

也有網友認為房東的提醒確實有道理，留言表示「但房東說的也沒錯啊」。另有人原本以為公告是要宣布調漲房租，笑說「嚇死我了，我還以為是要漲房租呢」、「以為是漲租的委婉告知」。

除了幽默解讀公告內容，也有不少網友趁機向房東喊話，希望能用更實際的方式關心房客，紛紛留言「房東宣布少收一個月房租就好啦」、「租金請幫我打折我才能正常飲食充足休息」、「房東不如減免一些房租，可能房客心情好點。少收點避免更多虧損」。

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