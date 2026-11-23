人工智慧（AI）相關股票賣壓持續湧出，美股20日重挫，費城半導體指數下跌10.73%，台指期夜盤下挫1881點。金管會今天起實施全面平盤下禁空等穩市措施，國安基金表示已進場護盤；投顧指出，政策能否穩定市場信心，融資賣壓是否紓緩，成為台股觀察重點。

國安基金21日表示，自11月6日召開臨時委員會議，授權執行秘書執行市場安定任務後，已進場展開護盤，後續將視市場情況適時採取必要措施，呼籲投資人保持信心，理性看待台股。

美股20日主要指數全面收黑，道瓊工業指數下跌949.73點或1.93%，收48147.33點；標準普爾500指數下跌265.44點或3.70%，收6910.39點；那斯達克指數下跌1261.47點或5.28%，收22617.73點；費城半導體指數下跌1011.13點或10.73%，收8408.59點。

AI利空頻傳，台股20日下跌2393.60點，跌幅6.23%，指數收在36033.29點，創史上第3大收盤跌點，成交值新台幣8788億元。

根據台灣證券交易所統計，三大法人20日同步賣超，合計賣超509.41億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）賣超95.11億元，投信賣超73.47億元，自營商賣超340.83億元。