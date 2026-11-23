台股上周狂瀉七六四一點，美股科技股上周五再崩跌，台股今日恐面臨「黑色星期一」考驗。面對股災持續擴大，財經部會接連祭出救市措施「拆炸彈」，行政院長卓榮泰今天下午邀集金融、科技業和工商團體等產業界人士座談，展現政府維護投資人對國內經濟發展信心。

證交所昨邀十大券商

卓揆上周五、六連兩天找來財經部會商討救市方案，金管會隨即宣布第三波限空令，國安基金也證實已進場護盤，證交所和櫃買中心昨天緊急找來十大券商，研議將融資擔保維持率由百分之一三○調降至百分之一二○，降低連鎖斷頭引發的非理性殺盤。從穩定產業基本面、政府資金護盤，到防範融資斷頭殺盤，三箭齊發，力拚化解台股危機。

我政府全面備戰這次股災，周六投票的壓力更讓官員繃緊神經。除了台灣，南韓當局昨也召開緊急會議，並宣布分階段的穩市措施，包括立即籌備股市穩定基金、鬆綁上市公司的每日回購股票上限，並加強監測非法放空活動。大陸監管機構也宣布將融資保證金比率由百分之一百降至百分之八十、創業板引入造市商、滬深交易所降費等。

行政院發言人李慧芝昨說，近期因國際情勢變化，卓榮泰院長關心國內產業及金融市場發展，近日已數次聽取財經首長報告，為進一步穩定國內金融市場信心，卓揆今天下午三時將邀集國內金融業、科技及工商產業公協會代表會面。

國科會昨也通知主委吳誠文將主持「穩定信心，強化台灣半導體及ＡＩ產業競爭力」記者會，晚間卻宣布取消。

美股上周五持續下殺

台股上周五收在三萬六○三三點，整周跌幅達百分之十七點五。偏偏美股上周五持續下殺，費城半導體指數暴跌超過百分之十，台積電ＡＤＲ重挫百分之九點四八，台指期夜盤持續走低，讓台股今面臨沉重壓力。

金融圈人士說，上周末一連串的救市措施主要分成三箭。第一箭是從產業基本面穩定信心，經濟部已徵詢工商團體，強調近期股市波動尚未影響企業接單與營運，半導體及ＡＩ產業前景仍佳。

第二箭是資金面的調節，包括國安基金進場和金管會的限空令，其中金管會宣布全面禁止平盤以下放空，融券保證金提高至百分之一五○，並暫停受理新申請認售權證上市櫃案件，試圖從不同管道降低市場放空壓力。

第三箭則瞄準融資斷頭引發的非理性殺盤。證交所昨緊急邀集十大券商研商調降融資擔保維持率至百分之一二○，希望減輕投資人短期補繳壓力，避免連鎖斷頭造成新的賣壓。

不過，台股能否因此止血，市場仍有疑慮。永豐投顧表示，以往金管會祭出有條件限空令後，台股空方力道受到抑制，有助市場提早尋求短期平衡點，但相關措施短期不利市場流動性，建議投資人觀望。市場人士指出，仍須留意外資賣超是否進一步收斂、新台幣匯率能否止穩，以及融資追繳壓力是否緩解，關鍵仍在市場需有真正的承接買盤、並成功創造流動性，才是台股止跌關鍵。